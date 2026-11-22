

Rugby - Les clubs se serrent les coudes face au manque de joueurs

Tahiti, le 22 novembre 2026 - Le championnat de rugby à X a été lancé, samedi, au terrain Vaiete de Pirae. Seulement trois équipes ont participé à la première journée de la compétition compte tenu du manque de joueurs disponibles dans quelques clubs du fenua. Le groupe de Faa’a a dominé l’entente Papeete/RSMA (31-12) tandis que l’association entre Paea et Pirae a dû déclarer forfait après sa victoire contre le club de la capitale (22-12).



Le rugby tahitien est dans la mêlée depuis le début de la saison. Après le faux départ lors du championnat à 7, le lancement des hostilités à X a aussi dû faire face à quelques aléas liés au manque d’effectifs. Seulement trois équipes ont foulé la pelouse du stade Vaiete, ce samedi après-midi, afin de disputer la première journée.



Des formations qui ont pu s’aligner en se serrant les coudes à l’image des ententes entre le club de Paea et de Pirae ou encore de l’association de Papeete avec les joueurs du Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA).



“Nous sommes deux grands clubs qui ne sont pas bien en ce moment… On s’est retrouvé à faire des entraînements avec seulement cinq joueurs donc on a décidé de faire une entente”, expliquait Marcel Coppenrath après le sacre de Paea/Pirae en rugby à 7.



"Le plus important, c'est de continuer les tournois" Alors que certains entraîneurs à l’instar de Jérémy Taute espérait “faire du rugby à XV”, la Fédération polynésienne de rugby à dû s’adapter afin de pallier au manque de joueurs. “On a des effectifs un petit peu limités dans tous les clubs aujourd’hui sur le territoire. On est sur une bonne dynamique depuis qu’on s’entraîne avec le RSMA avec plus d’une vingtaine de joueurs aux séances donc ça fait du bien. Mais c’est très dur de se projeter et de motiver les gars à faire de la compétition. Le plus important, c'est de continuer les tournois malgré tout”, conclut le tacticien de Papeete.



Faa’a est l’unique autre participant car Punaauia, qui avait pourtant inscrit deux effectifs lors de la première journée du championnat à 7, n’a aligné cette fois aucune équipe à la plus grande surprise des autres clubs du fenua.





Le duel entre Faa’a et Paea/Pirae attendra Les deux ententes ont inauguré la saison à X sur le terrain de football de Vaiete compte tenu des rénovations sur les autres sites qui se déroulent actuellement dans l’optique des Jeux du Pacifique. Les poteaux des buts ont fait office de repère pour tirer les transformations tandis que la ligne d'en-but a été remplacée par des plots.



Des ajustements qui n’ont pas perturbé les joueurs de Faa’a. Les Verts ont dominé de la tête et des épaules la partie face à l’entente de la capitale et du RSMA (31-12). Après une première mi-temps à sens unique (24-0), les Rouge et Blanc ont sauvé l’honneur grâce à deux essais de leur nouvelle recrue Enzo Ferret.



Un peu plus tôt, ses coéquipiers s’étaient inclinés sur le score de 22 à 12 contre l’entente de Paea et Pirae. Les lauréats du championnat de rugby à 7 sont venus à bout de leur adversaire malgré deux carton jaunes subis en seconde période.



Cependant, ils ont dû déclarer forfait pour le dernier match de l’après-midi à cause de la blessure de plusieurs joueurs. C’est donc l’équipe de Faa’a qui occupe la tête du classement à l’issue de cette première journée. La suite du championnat est prévu dès le week-end prochain au stade de Vaiete. Une sélection tahitienne de rugby à 7 se rendra quant à elle en Nouvelle-Zélande début décembre.





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 22 Novembre 2026 à 19:25 | Lu 340 fois



