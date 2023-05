Rugby : Le programme des demi-finales en suspens

Tahiti, le 7 mai 2023 - La dernière journée de la phase régulière du Championnat de rugby à XV s’est conclue jeudi au stade Fautaua par la victoire (23-16) du Papeete RC face à Paea Manu Ura puis samedi par le succès (24-17) de Faa’a Aro contre le Pirae RC. Papeete, Punaauia, Pirae et Paea sont théoriquement qualifiés pour les demi-finales, mais un point de règlement souligne qu’un club n’ayant pas fourni d’arbitre est pénalisé de 4 points ce qui pourrait être le cas de Paea. Si cela est confirmé mardi par la commission sportive de la Fédération polynésienne de rugby, c’est Faa’a qui prendra la place de Paea en demi-finale.



La qualification pour les demi-finales semblait déjà acquise pour Papeete, Punaauia, Pirae et Paea avant même la dernière journée de la phase régulière. Et à la lecture du classement actuel et au terme de la phase régulière, le programme des demi-finales s’annonçait comme suit : Papeete-Paea et Punaauia-Pirae. Mais c’était sans compter sur un point de règlement mis en place en début de saison et que beaucoup avait oublié voire n’en avait pas connaissance.



En effet tout club ne fournissant pas d’arbitre est pénalisé de quatre points en fin de phase régulière et cela concerne Paea et Moorea, les autres clubs ayant respecté le règlement. Si pour Moorea, cela n’a pas d’incidence sur la suite du championnat, en revanche, Paea est sous la menace d’être écarté des demi-finales et cela marquerait l’élimination du champion en titre. La commission sportive va statuer sur le sujet mardi.



Faa’a bien inspiré de prendre un point de bonus







A contrario, Faa’a qui a récupéré tous ses suspendus de longue durée a réalisé une belle affaire samedi soir en décrochant le point de bonus offensif (4 essais marqués) contre Pirae dont l’effectif était amoindri samedi soir. Et ça s’est joué en fin de match car si Faa’a menait 12-5 à la mi-temps avec deux essais de Tahiarii Richmond (5è) et Manuarii Richmond (29è) contre un essai de Romeo Moeroa (22è), les avants de Pirae ont été plutôt dominateurs mais les contres des trois-quarts de Faa’a ont été tranchants.



Cinq minutes après la reprise, Pirae revenait au score à 12-12, Pierre Barre concluant entre les poteaux plusieurs séquences de pilonnage des avants de Pirae et Romeo Moeroa passant la transformation. Pirae prenait même l'avantage (17-12) à la 55e minute sur un essai en force de Steeve Dessolier. Nouvelle égalité (17-17) à la 66è minute avec un essai en coin de Manuarii Richmond. Et c'est Faa'a qui a eu le dernier mot à la 74e minute grâce à un essai opportuniste de Billy Tumarae qui récupérait un long coup de pied à suivre de Tini Tahuhuterani et alors que deux joueurs de Pirae se sont gênés à la réception du ballon dans leur 22 mètres. Faa'a décrochait le bonus offensif et sera peut-être au rendez-vous des demi-finales le samedi 20 mai. Affaire à suivre.

Résultats 10è journée *Jeudi à Fautaua -Papeete-Paea 23-16

*Samedi 6 mai à Fautaua -Faa’a-Pirae 24-17





Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 7 Mai 2023 à 10:50 | Lu 194 fois