Le Papeete RC confirme son statut de leader en battant Paea Manu Ura

Tahiti, le 5 mai 2023 - La dernière journée de la phase régulière du Championnat de Tahiti de rugby à XV présente un intérêt relatif dans la mesure où les qualifiés pour la phase finale sont déjà connus. Le Papeete RC et Paea Manu Ura ont toutefois livré un match plein jeudi soir à Fautaua remporté (23-16) par le club de la capitale qui termine leader de la phase régulière. Pirae RC-Faa’a Aro clôturera la première phase du championnat samedi soir.



L’affiche Papeete-Paea a tenu le public en haleine jeudi soir à Fautaua et les deux équipes ont eu du mérite à produire du jeu dans la mesure où les conditions de jeu étaient difficiles avec une pluie intermittente et un ballon glissant. En outre, elles ont fait preuve de motivation alors que Papeete avait déjà l’assurance de finir premier de la phase régulière et que Paea était également déjà qualifié pour la phase finale.



Mais toutes deux ont voulu démontrer qu’elles sont des candidates au titre, au même titre que Punaauia et Pirae les deux autres qualifiés pour les demi-finales, tant les quatre formations qui vont disputer la phase finale sont proches les unes des autres en terme de niveau. Et la rencontre de jeudi soir l’a encore confirmé, Papeete faisant la décision en fin de match face au champion en titre et au terme d’une rencontre où il y a eu alternance dans la domination territoriale. Papeete a mieux entamé les débats en dominant les vingt premières minutes pour mener 10-3 grâce à un essai de Dorian Courtas après une minute de jeu, essai transformé par Gautier Boldini qui passait également une pénalité à la 23è minute. Taumihau Charles a entre-temps (9è) aussi passé une pénalité.



Papeete fait la décision en fin de match



C’est en revanche Paea qui a pris le match en main lors de la deuxième moitié de la première période, mais c’était Papeete qui scorait encore à la 40è minute sur une nouvelle pénalité de Boldini pour mener 13-3. La deuxième mi-temps s’annonçait difficile pour Paea qui ne disposait que d’un remplaçant alors que l’entraîneur de Papeete, Anthony Hourtal, avait un large choix pour faire du coaching.



Tout semblait vraiment bien engagé pour son équipe quand l’incontournable Boldini a porté le score à 16-3 sur pénalité à la 44è minute. Mais Paea ne lâchait rien et était toujours bien dans le match physiquement. Les violets allaient en outre bénéficier d’une erreur d’un joueur adverse qui commettait un en-avant dans ses 40 mètres, l’arbitre Jeremie Isart laissant jouer l’avantage pour Paea qui filait à l’essai (50è) par Tautu Clark. Taumihau Charles, également performant au pied comme Gautier Boldini, passait la transformation (16-13) et ramenait même les deux équipes à égalité (16-16) à la 64è minute sur pénalité.



La deuxième mi-temps était très équilibrée, les deux équipes se montrant dangereuses à tour de rôle. Mais c’est Papeete qui a marqué les points décisifs à la 71è minute lorsque sur une touche à cinq mètres de l’en-but de Paea, Tehau Raauri allait à l’essai en coin. Gautier Boldini passait la difficile transformation du bord de touche (23-16). Papeete s'est retrouvé à 14 avec le carton jaune de Tehina Tameha mais allaot résister au rush de Paea. Il est probable que les deux équipes se retrouveront en demi-finale du championnat le samedi 20 mai car même en cas de défaite contre Faa’a samedi, Pirae finira 3è de la phase régulière et sera donc opposé à Punaauia en demi-finale (1 contre 4, 2 contre 3 de la phase régulière). On se gardera bien de faire des pronostics quant aux futurs finalistes.

Résultats, programme et classement *Jeudi à Fautaua

-Papeete-Paea 23-16



*Samedi 6 mai à Fautaua

-19 h 00 : Faa’a-Pirae





