

Rugby - Faux départ pour la reprise du championnat

Tahiti, le 27 septembre 2026 - La première journée du championnat de rugby à 7 tahitien, qui s’est déroulée samedi au stade de la Punaruu, n’a pas été à son terme à la suite d’une grave blessure d’un joueur après un plaquage haut et un début d’échauffourée. Les résultats des rencontres effectuées avant cet incident ne seront donc pas pris en compte au classement.



Tout a basculé en l’espace de quelques instants, samedi après-midi, au stade de la Punaruu. Tandis que plusieurs centaines de personnes, joueurs ou spectateurs, se faisaient un plaisir de retrouver les pelouses et le ballon ovale pour une nouvelle saison de rugby, les hostilités ont été stoppées à la suite d’un plaquage haut et d’une échauffourée occasionnant les blessures de deux joueurs.



Une toute nouvelle équipe dans la mêlée Pourtant tout avait bien commencé avant cela. Le premier coup d’envoi du championnat de Sevens a été donné par les joueurs du Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA). Il s’agissait d’une grande première pour cette équipe qui n’avait encore jamais participé à un championnat.



Un baptême du feu difficile face aux redoutables escouades tahitiennes à l’instar de Punaauia et Fa’a. “C’est un tout nouveau groupe que l’on vient de monter. Certains n’ont jamais pratiqué tandis que d’autres ont déjà évolué à de très bons niveaux à XV ou en Seven. On a un groupe de jeunes amoureux du rugby qui jouent pour se faire plaisir”, résume l’entraîneur du RSMA.





“On a vécu une reprise un peu compliquée” Dans la foulée, cela a été au tour de Papeete de faire son entrée en lice. Les joueurs de la capitale ont déroulé d’une main de maître leur sujet face à Paea en s’imposant 28 à 0.



Une bonne surprise pour leur entraîneur Jérémy Taute : “On a vécu une reprise un peu compliquée au sein de notre effectif puisque nous avons reçu le calendrier il y a seulement une quinzaine de jours donc on n’a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Mais les gars sont super motivés et avaient hâte de lancer la saison. Nous avons réussi à faire beaucoup de jeux malgré une équipe un peu expérimentale même si on a certains joueurs qui sont habitués à ce format à 7. Au début nous n’avions pas vraiment d’ambitions pour ce championnat, mais la mayonnaise à l’air de prendre et au vu de notre performance on peut viser quelque chose”.





Le choc de trop Le dernier match de poule a opposé la formation de Fa’a à l’équipe numéro 2 de Punaauia. Un match très intense entre deux équipes qui visaient la première place du groupe A. Malheureusement, le choc à tourné court et à même entraîné la fin prématurée du tournoi.



Tout est parti d’un plaquage haut d’un joueur de Punaauia. Une action qui a provoqué un début d’échauffourée dans la confusion générale tandis qu’une partie des spectateurs tentait de s’introduire sur la pelouse.



En parallèle, les deux protagonistes initiaux sont restés pendant de longues minutes à terre sur la pelouse. Si le joueur de Fa’a a réussi à reprendre ses esprits, il a aussi perdu quelques dents des suites de l’impact avec son adversaire.



Du côté adverse, l’état du rugbyman, touché notamment aux cervicales et sorti sur civière, est plus alarmant. Les deux hommes ont été pris en charge très rapidement par les pompiers. Les organisateurs ont ensuite logiquement décidé d’annuler la suite du tournoi avant le début des phases finales.



Les résultats des quatre rencontres qui s’étaient déroulées auparavant ont été annulés. Le championnat se jouera donc certainement uniquement lors des deux autres tournois fixés, les 10 et 24 octobre, à moins qu’une autre date soit ajoutée.



Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 27 Septembre 2026 à 13:00 | Lu 181 fois



