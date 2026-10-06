

Rugby - Dernier réglage pour Tahiti avant de partir en Nouvelle-Calédonie

Tahiti, le 11 octobre 2026 - Les jeunes joueurs du Fenua ont disputé plusieurs matchs amicaux, ce samedi, face au club calédonien de Païta. La sélection U16 tahitienne a eu l’occasion de se jauger une dernière fois avant de participer à la Melanesian Cup où la compétition sera rude face aux Calédoniens, Fidjiens ainsi que Néo-Zélandais.



Le grand jour se rapproche petit à petit pour les jeunes rugbymen du Fenua. Dans un peu plus d’une semaine, les troupes de Gilles Lafitte se rendront à Nouméa afin de prendre part à la Melanesian Cup (21 et 22 octobre). Une échéance inédite pour la sélection U16 tahitienne qui n’a encore jamais participé à cette compétition.



“Ça sera un tournoi international de rugby à 7 très relevé. La Nouvelle-Calédonie alignera quatre équipes et il y aura aussi des formations de Tuvalu, Fidji et même Nouvelle-Zélande. Notre objectif sera, comme pour les prochains déplacements des U14 et U18, de gagner. Nous allons enchaîner trois échéances dans le Pacifique avec ces sélections et on fera le point à l’issue de celles-ci”, se projette le cadre technique de la Fédération polynésienne de rugby.



Un succès net et sans bavure C’est donc avec cette compétition dans un coin de leur tête que les jeunes Polynésiens ont abordé leur premier duel amical face au club de Païta, samedi après-midi, sur la pelouse du stade de la Punaruu. Les joueurs Calédoniens ont pu compter sur le renfort de quelques éléments du groupe de Pirae afin de tenir le rythme face aux Tahitiens.



La rencontre a malgré tout été à sens unique. Les Rouge et Blanc se sont imposés nettement 29 à 0 en inscrivant cinq essais. Après une petite pause et le match des U18, la revanche a été disputée entre les deux équipes.



“On est satisfait, mais on reste très prudent” Là encore, ce sont nos ‘aito qui sont sortis vainqueurs (22-5). Cependant, Gilles Lafitte a pu constater quelques points encore à améliorer à l’instar de la discipline puisque Tahiti a subi deux cartons jaunes. Des sanctions qui coûtent encore plus cher au rugby à 7.



“On est satisfait, mais on reste très prudent car ce n’est qu’un match de préparation. D’autant plus qu’en face, il leur manquait un peu de monde”, souligne l’entraîneur de la sélection U16 qui a tenu à remercier les joueurs de Païta.



Ils seront donc quinze, douze joueurs et trois membres du staff, à faire le chemin inverse avec l’espoir de rentrer accompagnés de la Coupe.





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 11 Octobre 2026 à 17:26 | Lu 180 fois



