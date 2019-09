Route du sud : la commune de Paea se dédouane

PAEA, le 5 septembre 2019 - Depuis le 19 août, une enquête publique relative à la révision du plan général d'aménagement (PGA) de la commune de Paea est ouverte à la mairie. Dans le même temps les plans de la "Route du sud" ont également été présentés. Dans un communiqué diffusé jeudi, la commune de Paea a précisé que "le projet de la Route du sud est un projet du Pays et non de la commune".



Depuis le 19 août, la population de Paea est invitée à la mairie pour s'exprimer sur la révision du plan général d'aménagement (PGA) de la commune, dont l'objectif est "de développer un habitat essentiellement pavillonnaire en adéquation avec leurs moyens financiers, pour permettre l’installation d’activités compatibles avec l’habitat et nécessaires aux résidents pour limiter les déplacements."



Dans le même temps, les plans du projet de la "Route du Sud" ont également été présentés à la mairie. Dans un communiqué diffusé hier, la commune a précisé que "le projet Route du Sud est un projet du Pays et n'est pas inclus dans la révision du PGA (…) Malheureusement aux côtés de ces avancées apportées par le PGA pour notre population, le gouvernement a souhaité présenter le projet 'Route du Sud'. Une grande partie de la commune de Paea est concernée par ce projet qui aura des conséquences sur les projets d’investissements communaux, tel le cimetière Ofai Ta’oto, mais aussi sur la vie de nos habitants."



"On travaille depuis plus de deux ans sur la révision de notre PGA", explique Jean-Claude Hapairai, premier adjoint au maire. "Mais ce n'est qu'en juin dernier, lors de la commission d'aménagement du territoire, que le Pays nous a transmis les plans de son projet pour la Route du Sud. Ça nous a également surpris."



Certains habitants de Paea, en prenant connaissance de ce projet, ont déjà fait part de leur mécontentement. "Il s'agit surtout des personnes qui vivent entre Papehue et Mara'a qui ont clairement fait savoir qu'elles étaient opposées à ce nouvel aménagement", indique Jean-Claude Hapairai.