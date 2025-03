Rougeole: le ministère de la Santé renforce la vigilance après des cas en hausse

Paris, France | AFP | mardi 11/03/2025 - Face à une augmentation récente du nombre de cas de rougeole en France comme ailleurs en Europe et aux Etats-Unis, le ministère de la Santé appelle les professionnels de santé et de la petite enfance à une "vigilance renforcée".



"La situation épidémiologique observée notamment depuis le début de l'année, fait craindre, au vu de la forte contagiosité de la maladie, une diffusion plus large sur le territoire national au cours des semaines à venir", affirme la direction générale de la santé (DGS) dans un message aux professionnels daté du 7 mars.



"Une couverture vaccinale élevée de la population de tout âge, y compris des professionnels de santé ou ceux exerçant au contact d'enfants, est indispensable pour limiter la circulation virale et protéger les plus fragiles", rappelle-t-elle.



Selon Santé publique France (SpF), 13 cas ont été importés par des personnes ayant séjourné au Maroc depuis le début de l’année dans plusieurs régions en France, contre 26 cas en 2024. Ce pays subit depuis plusieurs mois une épidémie d’un "niveau historique", avec "près de 25.000 cas suspects, dont 6.300 cas confirmés et 120 décès".



Maladie très contagieuse, la rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et une éruption cutanée. Elle peut aussi entraîner des complications graves, notamment une pneumonie, une inflammation du cerveau et la mort.



La vaccination reste la meilleure protection: le vaccin ROR, obligatoire pour les enfants de 12 mois et plus, confère une immunité à vie de 93% après une dose et de 97% après deux doses.



Les malades doivent s'isoler dès les premiers symptômes et jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption. Les personnes à risque de forme grave -nourrissons d'au moins 6 mois, personnes immunodéprimées, femmes enceintes - doivent être soit vaccinées dans les 72h, ce qui peut éviter la survenue de la maladie, soit faire l'objet d'une prise en charge hospitalière.



Tout patient suspect doit être isolé et porter un masque chirurgical dans la salle d’attente du cabinet médical où sa prise en charge doit être accélérée.



Dans le sud-ouest des Etats-Unis où la vaccination a reculé depuis que la pandémie de Covid-19 a alimenté une vague de désinformation sur les vaccins, une épidémie de rougeole a tué deux personnes et en a infecté près de 230, selon les derniers chiffres publiés vendredi.