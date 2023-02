Rohutu Teahui au palmarès de la Coupe Guy d’Esposito

Tahiti, le 26 février 2023 - La 50e édition de la Coupe Guy d’Esposito s’est déroulée samedi dans le bassin de Tipaerui. Rohutu Teahui a réalisé le meilleur total de points et a inscrit son nom au palmarès de l’épreuve. Il a en outre battu un record régional des 14 et 15 ans sur 200 mètres dos, seule performance de référence établie samedi.



La Coupe d’Esposito a été marquée par un demi-siècle d’existence samedi à la piscine Tipaerui. L’événement créé en 1972 (seule l’édition 2016 n’a pas eu lieu depuis) est dédié à la mémoire du premier Conseiller technique régional de natation affecté en Polynésie française et co-fondateur du Cercle de Nageurs de Polynésie (CNP). 89 nageurs étaient en lice samedi pour honorer la mémoire de l’ex-CTR.



Le règlement de l’épreuve impose à tous les nageurs de participer à un 100 mètres NL et de s’engager sur une deuxième épreuve au choix, le classement final s’établissant par addition de points obtenus sur les deux nages, points déterminés par une table de cotation en fonction de l’âge et du chrono réalisé. Ce ne sont donc pas forcément les nageurs les plus expérimentés qui peuvent espérer prétendre remporter l’épreuve, les plus jeunes ayant également leur chance et le palmarès passé le confirme en partie.



Et si la table de cotation semble plutôt favorable à la gent féminine, Heimaruiti Bonnard ayant ainsi décroché le trophée en 2021 alors qu’elle n’avait pas encore 12 ans, Keha Desbordes en 2022 et Rohutu Teahui samedi ont démontré que les représentants masculins talentueux avaient aussi leur chance. Après les séries de 100 mètres NL samedi, Heimaruiti Bonnard qui possède alors le plus grand nombre de points hommes et femmes confondues peut envisager un deuxième succès à la Coupe d’Esposito.



Rohutu Teahui devant Heimaruiti Bonnard et Déotille Videau



La jeune fille de l’Olympique de Pirae n’est effectivement pas passée loin d’un nouveau succès, mais Rohutu Teahui, le sociétaire du CNP, réalise un chrono canon sur le 200 mètres dos lors de sa seconde nage. Il y établit la Meilleure Performance Régionale (MPR) des 14 et 15 ans en 2’ 18’’ 44 et enregistre un nombre de points qui lui permet de décrocher le trophée de la Coupe d’Esposito 2023. Rohutu Teahui s’impose avec 1 517 pts, le meilleur total des dix dernières éditions de l’épreuve, devant Heimaruiti Bonnard (1 464 pts) et Déotille Videau (1 457 pts), Naël Roux terminant au pied du podium. A noter que Déotille Videau a obtenu le plus grand nombre de points sur une nage et toutes nages confondues en marquant 793 pts lors de son 400 m. 4 nages soit mieux que les 785 pts de Rohutu Teahui sur son 200 m. dos.



A l’exception du chrono record de Teahui, les performances ont été globalement moins relevées qu’attendues alors que les nageurs ne devraient pas être loin de leur pic de forme en février. Et si le total de points de Rohutu Teahui est d’un bon niveau, il se situe encore loin du record de Diane Lacombe établi en 1989 avec 1 678 pts et même du meilleur total masculin de Stéphane Debaere qui avait engrangé 1 640 pts en 2009 et 2011. Stéphane, de passage sur le territoire pour quelques jours de vacances a d’ailleurs participé à la Coupe d’Esposito samedi et il a démontré qu’il avait gardé de beaux restes en décrochant une 14e place bien que ne nageant pratiquement plus.



A l’approche des Championnats de France juniors qui auront lieu début avril à Chartres, Heimaruiti Bonnard, Déotille Videau et Naël Roux qui y ont obtenu leur qualification ont bien tenu leur rang à la Coupe d’Esposito. Teherearii Oopa s’est également qualifié pour les France juniors mais sa participation reste sous réserve à l’heure actuelle.



Le bassin de Pater accueillera une compétition inter-entreprise dimanche prochain, le Meeting Joël Rossi suivant dans le calendrier de la Fédération tahitienne du 10 au 12 mars à Tipaerui.