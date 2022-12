Rohfritsch et Bouteau lancent leur parti Ia Ora te Nūna'a

Tahiti, le 8 décembre 2022 - Trois mois après leur démission du Tapura huiraatira, Teva Rohfritsch et Nicole Bouteau ont lancé, mercredi, leur nouveau parti politique baptisé, Ia Ora te Nūna'a. A leurs côtés, on retrouve notamment l'ancien président de l'assemblée de Polynésie française, Marcel Tuihani, la représentante Teura Tarahu-Atuahiva ou encore Léo Marais. Dans un communiqué, le parti indique que “dans la perspective des prochaines échéances électorales, Ia Ora Te Nūna’a entend rassembler et agir au service de la Polynésie et de tous les Polynésiens.”



Exit le rouge du Tapura huiraatira, pour le bleu et jaune du Ia Ora te Nūna'a.



Aux côtés de Rohfritsch et de Bouteau, on retrouve notamment l'ancien président de l'assemblée de la Polynésie française, Marcel Tuihani, et la représentante non-inscrite, Teura Tarahu, tous les deux désignés vice-présidents, de même que Léo Marais, candidat Tapura malheureux aux municipales à Arue, et Jason Vii. “Des personnalités de la société civile, membres fondateurs, les accompagneront également dans la direction du parti”, indique un communiqué de la toute nouvelle formation politique.



Exemplarité, intégrité, responsabilité…



Et comme l'ensemble des partis du fenua, Ia Ora Te Nūna'a est tourné vers les élections territoriales d'avril prochain. Toujours selon le même communiqué, “les priorités de ce nouveau parti seront d’œuvrer à la fois pour une meilleure justice sociale, en agissant pour un développement durable, soucieux de la protection de l’environnement, avec un programme de transformation sociale et démocratique, et un engagement fort au service du Pays et de ses habitants.”



Valorisation des langues et de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, la lutte contre toute forme de discrimination, ainsi que la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences faîtes aux femmes sont aussi des “priorités” des bleus et jaunes du Ia Ora te Nūna'a.



Et comme un écho à leur lettre de démission du Tapura huiraatira, où Rohfritsch et Bouteau reprochaient la “gouvernance” Fritch et le manque d'écoute de ce dernier, “les principes de bonne gouvernance que nous défendons sont ceux de l’exemplarité, de l’intégrité, de la responsabilité, de l’efficacité et l’efficience, de la bonne gestion, de la transparence, de la concertation, de l’écoute.”



