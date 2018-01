Rodrigue Tehei Teriitevaiarai représentera la Polynésie au championnat de France handisport

PAPEETE, le 31 janvier 2018 - Rodrigue Tehei a été reçu mardi à la présidence, afin de solliciter l'aide du pays pour sa participation au championnat handisport de paracyclisme qui se tiendra au mois de juin, à Chatellerault, dans le Centre-Ouest de la France.



Accompagné du président de l'association des non-voyants et des malvoyants de Polynésie – Te mata hotu no Porinetia – Diego Tetihia, Rodrigue Tehei Teriitevaiarai a été reçu mardi par le président Edouard Fritch, à la Présidence.



Une rencontre importante pour Rodrigue puisqu'il a l'intention de participer au championnat de France de paracyclisme, qui se tiendra les 9 et 10 juin, dans la commune de Châtellerault située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.



Pour ce championnat, Rodrigue s'entraîne sans relâche avec le club de Punaruu, depuis plus d'un an. D'ailleurs, l'association Te mata hotu no Porinetia a acheté un nouveau tandem de route pour la compétition, à hauteur de près de 720 000 francs, financé en grande partie par la fédération des aveugles et amblyopes, présidée par Vincent Michel.



Aujourd'hui, l'association des non-voyants et malvoyants du fenua recherche encore des sponsors pour les déplacements de leur représentant et de son coach.



Lors de la rencontre avec le président du Pays, les membres de l'association se disent plutôt satisfait. " Il nous a dit que le pays allait nous accompagner, mais je ne peux pas encore vous donner le montant de cette aide ", souligne Diego Tetihia.



" Pour encourager l'insertion sociale des handicapés par le sport, le président Fritch a donc donné son accord de principe pour un soutien à Rodrigue Tehei Teriitevaiarai afin de lui permettre de se présenter au championnat de France de paracyclisme ", indique le communiqué de la Présidence.



Diego Tetihia appelle aussi à la générosité des entreprises du fenua, pour financer les billets d'avion, les repas et l'hébergement de Rodrigue et de son coach, ce qui représenterait un peu plus de 700 000 francs, selon Diego Tetihia. " Une partie sera prise en charge par notre association, une autre par le Pays. On ne sait pas si cela suffira, d'où la nécessité pour nous de nous tourner vers les entreprises. "



Rodrigue et son coach devraient quitter la Polynésie, le 31 mai, avec un retour au fenua prévu le 12 juin.