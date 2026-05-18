

"Roblox", le jeu vidéo pour enfants à l'appétit d'ogre

Tahiti le 16 juin 2026. Longtemps catalogué comme une expérience simpliste réservée aux enfants, "Roblox" est devenu en deux décennies l'un des plus gros jeux vidéo au monde, réunissant chaque jour près de 150 millions de joueurs et pesant à lui seul 4,5% du marché mondial (hors Chine).



Mais derrière cet incontestable succès, il est aussi régulièrement accusé de ne pas suffisamment protéger ses jeunes utilisateurs vis-à-vis des contenus violents et des prédateurs sexuels.



"Roblox" est régulièrement accusé de ne pas suffisamment protéger les mineurs en les exposant à des contenus sexuels ou ayant permis à des pédophiles d'entrer en relation avec eux.



En 2023, une enquête de l'agence Bloomberg avait montré qu'au moins 24 personnes avaient été interpellées depuis 2018 aux États-Unis pour avoir agressé physiquement des mineurs rencontrés sur la plateforme.



Plusieurs actions en justice ont été lancés aux États-Unis contre "Roblox", également dans le viseur des autorités de régulation de nombreux pays comme les Pays-Bas et l'Australie.



Ces derniers mois, l'Égypte, le Qatar, l'Irak, la Turquie et la Russie ont même interdit le jeu sur leur territoire.



En réponse, "Roblox" a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour renforcer le contrôle parental et mieux labelliser les contenus créés par les utilisateurs.



Il a également mis en place un système de vérification d'âge, obligatoire pour pouvoir accéder à la messagerie de la plateforme, et a déployé en juin des comptes spécifiques aux 5-8 ans et aux 9-15 ans, aux fonctionnalités limitées.



Fin 2024, la société américaine de recherche en investissements Hindenburg Research avait également accusé "Roblox" de gonfler les chiffres de fréquentation du jeu présentés aux régulateurs, annonceurs et investisseurs.



Ces accusations ont été réfutées par l'entreprise.

Rédigé par AFP le Mardi 16 Juin 2026 à 09:25 | Lu 138 fois





