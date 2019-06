Robert Wan raconte sa route de la perle

PAPEETE, le 4 juin 2019 - Celui qui est considéré comme "l’empereur de la perle", s’est livré à Paule Laudon. Un livre est né, intitulé "Robert Wan, La route de la perle". Il vient de paraître chez Au Vent des îles. Il parle du présent à Tahiti mais aussi de la Chine, de sa famille, de Papeete, des premiers tirs nucléaires, des épreuves ou bien encore de la force du bonheur de vivre.



La perle ? " C’est une passion ", explique Robert Wan. Une passion qui a vu le jour " grâce à un hasard très heureux en 1972 " et qui dure encore aujourd’hui "malgré les crises", reste intacte. Cette passion, Robert Wan l’a décrite à Paule Laudon. Il l’a partagée avec celle qui a écrit sa vie.



Paule Laudon est " docteur en chimie, œnologue, montagnarde ", comme le décrit la maison d’édition Au Vent des îles. " Elle vit à Tahiti depuis 1966 où elle a changé d’orientation. Elle s’est pleinement impliquée dans la vie locale, dans la recherche de la culture polynésienne, tout en n’oubliant pas ses passions (…) ". Paule Laudon est " reconnue comme écrivain ".



Elle a été une oreille attentive et sensible. " Je me suis plongée dans des archives ", explique-t-elle, " j’ai récolté de nombreux témoignages des proches de Robert et nous avons fait ensemble des dizaines d’heures d’entretiens ", poursuit celle qui dit avoir mis deux ans pour mener à bien son projet.



" Je suis même allée sur l’atoll de Marutea aux Tuamotu pour suivre Robert. Je l’ai vu avec ses employés, vivre comme eux en short, savates et casquettes, respecté et aimé. "



Au départ était la Chine



La vie et l’œuvre de Robert Wan, telles qu’elles sont racontées dans le livre, démarrent à Qing Xi, un petit village de la province de Guangdong en Chine. Là, le père de Robert Wan, a vécu dans une communauté Hakka avant de migrer vers Tahiti.



Il a choisi la Polynésie car la destination faisait "rêver. Et puis, il y avait du travail et des Hakkas y étaient déjà installés.



" La destination compte déjà une immigration de Hakkas, en plusieurs vagues. " Wan Kong Fung sait qu’il en rencontrera certains. Il espère qu’ils l’aideront à trouver du travail. " Vendre ses œuvres, se lancer dans la culture du coprah ou de la vanille, ouvrir un petit commerce, qui sait ? ", interroge l’auteure en se mettant à la place de l’aïeul.



Wan Fui Yin, alias Firmin Robert Wan, plus connu sous le nom de Robert Wan, est né, lui, en 1934 à Papeete.



Depuis, il a tracé sa route, bâti un empire autour de sa "gemme". Ou plutôt celle de la France, la seule. " La France n’a pas de gemme, si ce n’est l’or de Guyane. Il n’a que la perle de Polynésie française. "



Paule Laudon décrit la route de la perle en 29 chapitres. L’ouvrage compte, notes et bibliographie comprises, 230 pages. L’auteure parle du village de Qing XI au début du XXe siècle, de l’arrivée de Wan King Fung à Tahiti, de l’entrée de Robert Wan dans la vie active, du monde des affaires, des événements, des épreuves et coups dur…



En conclusion elle note : " Robert agit. Robert savoure. Robert médite. Et ce n’est pas fini, il a de nouveaux projets ".



Il a par exemple annoncé l’ouverture d’un musée de la perle Robert Wan à Macao d’ici à la fin de l’année. Il envisage d’investir de nouveaux marchés : la Russie, l’Amérique du sud (Brésil, Argentine, Mexique).