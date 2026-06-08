Rixe de Papeete : peine alourdie en appel

Tahiti, le 2 juillet 2026 - Déjà condamnés en première instance pour leur participation à une violente rixe survenue dans la nuit du 4 au 5 mars 2026 devant une discothèque de la rue Colette, à Papeete, l’un des deux hommes a de nouveau comparu devant la cour d’appel, ce jeudi. Condamné à un an de prison en première instance, il a finalement écopé d’un an et demi d’emprisonnement ferme.
La bagarre survenue dans la nuit du 4 au 5 mars 2026 devant une discothèque de la rue Colette, à Papeete, et impliquant une quarantaine de personnes aux abords de l’établissement vers 3 heures du matin, avait fait plusieurs victimes. L’une d’elles avait notamment subi de lourdes blessures au visage, nécessitant une opération et 30 jours d’ITT.
En première instance, les deux prévenus avaient été condamnés. Le principal prévenu avait écopé d’un an de prison ferme et avait fait appel de la décision.
La cour d’appel a finalement confirmé, ce jeudi, sa culpabilité et aggravé la sanction du principal prévenu, dont la peine a été portée à un an et demi d’emprisonnement ferme.
La bagarre survenue dans la nuit du 4 au 5 mars 2026 devant une discothèque de la rue Colette, à Papeete, et impliquant une quarantaine de personnes aux abords de l’établissement vers 3 heures du matin, avait fait plusieurs victimes. L’une d’elles avait notamment subi de lourdes blessures au visage, nécessitant une opération et 30 jours d’ITT.
En première instance, les deux prévenus avaient été condamnés. Le principal prévenu avait écopé d’un an de prison ferme et avait fait appel de la décision.
La cour d’appel a finalement confirmé, ce jeudi, sa culpabilité et aggravé la sanction du principal prévenu, dont la peine a été portée à un an et demi d’emprisonnement ferme.