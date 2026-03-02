

Rixe à Faa'a avec une centaine de personnes

Tahiti, le 27 mars 2016 – Une bagarre impliquant une centaines de jeunes a éclaté jeudi à Faa'a. Elle a nécessité l'intervention des gendarmes et de la police municipale qui sont restés sur les lieux toute la soirée. Le parquet n'a pas encore communiqué sur cette violente rixe.



Jeudi à Faa'a, une bagarre générale a éclaté entre les jeunes du quartier. Sur les images et vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des dizaines de jeunes se porter des coups avec une grande violence. Les gendarmes de la brigade de Faa'a ainsi que les policiers municipaux de la commune ont dû intervenir pour mettre fin à la rixe qui a entraîné une perturbation de la circulation.



Contactée vendredi matin, la procureure de la République, Solène Belaouar, indique qu'elle communiquera prochainement sur ce sujet.



Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 27 Mars 2026 à 10:15 | Lu 1324 fois



