

Rio en mode Shakira: concert géant de la star latine sur la plage de Copacabana

Tahiti le 3 mai 2026. Entre hits et mots d'amour pour le Brésil, la popstar colombienne Shakira a fait vibrer samedi soir une marée humaine lors d'un méga-concert gratuit sur la plage mythique de Copacabana, à Rio de Janeiro.



Selon la mairie, deux millions de personnes ont répondu à l'appel de la "louve", surnom de la chanteuse de 49 ans.



Sous la pleine lune, la silhouette de cet animal formée par des drones s'est d'ailleurs dessinée dans le ciel quelques minutes avant le début du spectacle, sous les vivats et les claquements d'éventails.



Le public a exulté quand, avec plus d'une heure de retard, la star vêtue d'une combinaison scintillante aux couleurs du Brésil est arrivée sur la scène monumentale de 1.345 m2, montée pour l'occasion en face du légendaire Copacabana Palace, où elle est logée.



"Brésil, je t'aime! C'est magique de penser que nous sommes ici, des millions d'âmes réunies, prêtes à chanter, danser, nous émouvoir et rappeler au monde ce qui compte vraiment", a-t-elle lancé.



Ce rendez-vous avait été inauguré en 2024 par Madonna, qui avait attiré 1,6 million de spectateurs, avant les 2,1 millions d'admirateurs réunis par Lady Gaga l'an dernier, selon les chiffres de la municipalité.



Shakira a enchaîné les tenues comme les tubes, de "Hips don't lie" à "La bicicleta" en passant par "Waka Waka", chanson officielle de la Coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud.



Elle a pu compter sur des invités de marque: Caetano Veloso et Maria Bethania, frère et soeur et légendes de la musique brésilienne, et la popstar carioca Anitta.



"Shakira n'a pas besoin d'entrer dans un moule, elle fait vraiment de l'art, elle fait ce qu'elle veut par amour. Elle m'inspire beaucoup, c'est une femme latine au sommet", dit à l'AFP Joao Pedro Yelin, styliste de 26 ans venu de Sao Paulo.



"Elle aime beaucoup le Brésil, et l'amour qu'elle nous porte, nous le lui rendons", s'enthousiasme Graciele Vaz.

Cette fan de 43 ans, qui s'est fait tatouer une louve dans le dos en l'honneur de l'artiste, a dormi sur la plage après avoir fait le trajet depuis la petite ville côtière de Paraty, à quelques heures de Rio.

Rédigé par AFP le Dimanche 3 Mai 2026 à 10:31 | Lu 160 fois





