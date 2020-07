Rimatara ouvre ses festivités

AUSTRALES , le 16 juillet 2020 – Lundi, le conseil municipal et l' association Nuiova ont inauguré l es festivités du Heiva i Rimatara qui se dérouleront jusqu’au 31 juillet.



En raison de la crise sanitaire , de nombreuses îles ont décidé de reporter les célébration s de la culture p olynésienne à l’année prochaine. C e n’est pas le cas à Rimatara. Malgré le confinement, les contraintes et un temps d'organisation limi té, l’association Nuiova a tenu à maintenir le Heiva. La journée de lundi a ainsi démarré en fanfare dès huit heures. Malgré la pluie, enfants, adolescents et adultes ont paradé arborant fièrement les couleurs de leur village . Une fois à l’abri, le président de l’association et le maire ont ensuite prononcé un discours de bienvenue , l’édile a ajouté une mise en garde en précisant : ” La crise sanitaire n’est pas encore totalement finie et avec la reprise des vols internationaux , il faut rester prudent et garder les gestes barrières . ” S’en est suivi un cocktail populaire avec fruits et mets locaux pour le plus grand plaisir de tous. Le conseil municipal et son maire ont ensuite procédé à l’ inauguration de s trois baraques de restauration avant de terminer cette première journée de fête.

Une habitante , heureuse de pouvoir participer à cette célébration traditionnelle, nous a confié : “ Nous avons de la chance de pouvoir faire notre Heiva cette année. Même Rurutu a annulé le sien . Nous avons au moins gardé ça, avec les baraques, le sport, les concours agricoles et surtout les danses. Je suis très contente. ” Les plus jeun es étaient également à l’honneur, ils ont pu participer à des jeux spécialement conçus pour eux : c ourse s de vitesse, de porteur s de fruits, e n sac de jute, etc . Motivé s et heureux de participer , ils se sont affrontés sous les encouragement s de leurs familles. Les deux premières semaines seront consacrées aux compétitions sportives (futsal, volley, va’a, coprah, etc.), aux expositions et concours agricoles ainsi qu’à l’artisanat (concours de tressage) . La dernière semaine sera quant à elle réservée aux concours de danse ( des petits et grands ) et de chant .