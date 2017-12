Rimatara : le réfectoire de l’école maternelle de Mutuaura inauguré

A l’issue de cette visite, Georges Hatitio, Maire de la commune de Rimatara a tenu à présenter au chef de la Subdivision administrative des Îles Australes et à l’Administrateur de la circonscription des Îles Australes, leur projet de construction de la mairie annexe de Mutuaura qui servira également d’abri de survie, à proximité de l’école, en lieu et place de l’ancien réfectoire. Cette commune associée ne dispose plus de mairie annexe puisque ses locaux ont été aménagés en réfectoire pour les élèves de l’école maternelle de Mutuaura.