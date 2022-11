Réveil climatique à Mangareva

Mangareva, le 28 novembre 2022 – À l'occasion de la Fête de la science, deux chercheurs étaient à Mangareva afin de sensibiliser les enfants de l’île au sujet du réchauffement climatique.



Cette année, l’association Te mana o te moana, organisatrice de la Fête de la science, avait la volonté que l'événement soit présent dans tous les archipels. C'est ainsi que plusieurs intervenants ont été envoyés aux quatre coins de la Polynésie. Deux doctorants, Paul Mauger et Kanhan Sanjivy, sont arrivés mardi dernier à Mangareva pour intervenir auprès des enfants de l’île, afin de les sensibiliser au sujet du réchauffement climatique. Le thème retenu cette année étant le réveil climatique, il correspondait parfaitement aux doctorats des deux scientifiques. Aux Gambier, plusieurs interventions ont été programmées durant leur déplacement. Tout d’abord, au collège Saint-Raphaël de Rikitea, mercredi et jeudi puis, vendredi à l’école primaire Maputeoa.



Kanhan Sanjivy, doctorant à l’Université de la Polynésie française (UPF) en 2e année, travaille sur la technologie Sea water air conditionning (Swac), la climatisation par eau de mer qui est installée à l’hôpital et dans deux hôtels polynésiens : “Ma présentation portait d’abord sur les différents types d’énergies surtout sur les énergies marines et ensuite sur le dispositif du Swac mis en place… Les enfants ont été très réceptifs et ont bien participé.” Paul Mauger, lui aussi doctorant à l’UPF, a commencé sa thèse sur les impacts du changement climatique sur le changement des énergies renouvelables à Tahiti. Son objectif est de modéliser le climat futur à l’horizon 2100 et de regarder comment l’évolution du climat en fonction des différents scénarios va impacter la production d’énergies renouvelables pour envisager différentes manières de s’adapter au changement climatique.



Lier les causes et les conséquences du réchauffement climatique



Des activités en atelier ont été réalisées à partir d’une fresque du climat, adaptées en fonction de l’âge des enfants. Le but était de créer un lien entre les causes du réchauffement climatique, comme la pollution, avec ses conséquences comme la fonte des glaces et la montée du niveau de la mer. L’objectif était de montrer que les activités humaines sont responsables des conséquences du réchauffement climatique. “Globalement c’était très positif, car nous pensons qu’il y a eu une grosse évolution dans les programmes scolaires, au niveau des mécanismes du réchauffement climatique. Les enfants ont appris beaucoup de choses, même certains adultes… Nous avons eu de bons retours. On a essayé de proposer une session tout public pour la population de l’île mais malheureusement cela n’a pu aboutir.”