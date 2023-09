Réunions sur le nickel néo-calédonien dès lundi à Bercy

Paris, France | AFP | dimanche 03/09/2023 - La filière du nickel de Nouvelle-Calédonie, en grande difficulté malgré l'importance stratégique de ce métal dans la transition énergétique, va faire l'objet de "réunions de travail" cette semaine et dès lundi au ministère de l'Economie et des Finances, a-t-on appris dimanche auprès de Bercy.



Ces discussions interviennent dans un cadre où sera discuté plus largement l'avenir de l'archipel, alors que le gouvernement souhaite mettre à la même table indépendantistes et non-indépendantistes.



Un audit de l'Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l'économie (CGE), rendu public le 1er août, a questionné la stratégie concernant le nickel, laquelle ne permet pas d'être rentables aux entreprises qui extraient ce composant utilisé notamment dans les batteries de véhicules électriques.



Afin de tenter d'avancer sur ce sujet, "plusieurs réunions de travail au niveau technique avec les différentes parties prenantes sur le sujet du nickel" vont se tenir "à Bercy cette semaine" et ce dès lundi, a indiqué le ministère à l'AFP.



"L'objectif est d'essayer de mettre en œuvre les orientations données" par le président Emmanuel Macron lors de son déplacement à Nouméa fin juillet.



A Nouméa, M. Macron avait promis un "projet nickel d'avenir" pour rendre rentables les usines qui exploitent ce minerai. A la clé, un financement de l'Etat pour une "refonte de la filière énergétique" afin de fournir une électricité "compétitive" et "décarbonée".



Alors que le nickel est l'un des métaux stratégiques les plus demandés sur les marchés mondiaux en raison de la transition énergétique, les trois sociétés qui assurent sa production en Nouvelle-Calédonie (la Société le Nickel / SLN, Koniambo Nickel SAS et Prony) subissent des pertes depuis douze ans, selon le rapport de début août.



Pour devenir rentables, elles doivent pouvoir augmenter la production de leurs usines pour atteindre leur capacité nominale tout en réduisant leurs coûts, élevés au regard de la concurrence internationale, selon le rapport, qui préconise par ailleurs la conversion de deux usines de production de ferronickels essentiellement utilisés dans les alliages inoxydables à la production de nickel utilisable dans les batteries.



Enfin, l'énergie utilisée par les industriels calédoniens est particulièrement carbonée et représente un coût largement supérieur aux unités de production de leurs concurrents indonésiens.



Les investissements nécessaires sont chiffrés à 4,15 milliards d'euros pour la conversion des deux centrales à charbon existantes en centrales à gaz, un développement de l'énergie photovoltaïque, des stockages via des batteries et des stations de transfert d'énergie par pompage.



Des solutions coûteuses qui ne pourront être prises en charge que par l'État, a reconnu le président Emmanuel Macron à Nouméa fin juillet.