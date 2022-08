Retrouvée blessée à Rurutu, une jeune otarie transférée à Tahiti

Tahiti, le 9 août 2022 – Une jeune otarie très affaiblie a été retrouvée à Rurutu le 3 août dernier. Prise en charge par un habitant de l'île, membre du réseau local d'échouage, l'animal a été transféré à Tahiti et pris en charge par les vétérinaires de la clinique de Fariipiti. S'il semble reprend des forces, son pronostic vital reste toujours engagé.



Dans un communiqué diffusé lundi soir, la présidence rapporte qu'une jeune otarie, "probablement" originaire de Nouvelle-Zélande, a été retrouvée le 3 août dernier à Rurutu. "Blessée, très amaigrie et très faible", l'animal a été pris en charge par un habitant de l'île, membre du réseau local d'échouage de Polynésie française. Deux jours après avoir été retrouvée, l'otarie a été transférée à Tahiti sur un vol d'Air Tahiti et immédiatement prise en charge par les vétérinaires de la clinique de Fariipiti. Son pronostic vital est toujours engagé mais elle "semble reprendre des forces". Des analyses sont en cours pour "essayer de comprendre son état de santé actuel et la raison de son échouage".



Il s'agit donc désormais de la soigner, de la "remettre sur pied" afin de pouvoir la relâcher" en espérant qu'elle puisse "continuer sa route vers ses congénères".