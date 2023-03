Retraites: un cortège de plusieurs centaines de jeunes converge vers l'Assemblée nationale

Paris, France | AFP | jeudi 16/03/2023 - Plus de 1.500 de jeunes manifestaient jeudi à Paris contre la réforme des retraites, à l'appel d'organisations étudiantes, avec l'objectif de se rendre devant l'Assemblée nationale, où Elisabeth Borne vient de déclencher l'article 49.3.



Le cortège est parti en début d'après-midi de la place de la Sorbonne en direction de l'Assemblée nationale, aux cris de "Eh Manu, Manu, 49.3 ou pas, ta réforme on n'en veut pas" ou encore "L'assemblée peut bien voter, la rue va le retirer", a constaté une journaliste de l'AFP.



Des représentants de plusieurs organisations de jeunesse, syndicats étudiants (Alternative), et organisations politiques (Jeunes insoumis, Jeunes écologistes, NPA Jeunes), à l'initiative de cette manifestation, étaient présents. Ils ont été rejoints par des travailleurs --cheminots, raffineurs etc.--.



On comptait jeudi 1.600 manifestants dans ce cortège, selon une source policière.



"L'objectif, c'est d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix des jeunes", a déclaré à l'AFP Eléonore Schmitt, porte-parole de l'Alternative. "Au-delà de la réforme des retraites, il y a la réforme des bourses (étudiantes) qui arrive, le Service national universel (SNU). Il y a tout un tas de raisons de se mobiliser".



Pour Mathis Aversenq, 23 ans, membre de la direction nationale du NPA jeunes, "il y a une volonté du gouvernement de passer en force". Quoiqu'il se passe au Parlement, "la rue peut le défaire et va le défaire", a-t-il insisté.