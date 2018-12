Retraite tranche A : légère hausse du taux de cotisation au 1er janvier

PAPEETE, le 17 décembre 2018. Le conseil des ministres a validé mercredi dernier la hausse du taux de cotisation pour la retraite tranche A. Le taux va augmenter au 1er janvier 2019 de 0.51 point.





Le conseil des ministres a validé mercredi dernier la hausse de cotisations pour la retraite tranche A. Le nouveau taux de cotisation retraite tranche A sera applicable dès le 1er janvier prochain.



Avec un relèvement de 0,51 point, le taux de cotisation passera de 20,85% à 21,36 % pour la tranche A (soit 14,24% pour la part patronale et 7,12% pour la part salariale).



Vous verrez donc l'impact sur votre fiche de paye à la fin du mois de janvier. Le plafond de la tranche A sera relevé également passant de 258 000 à 259 000 Fcfp.



Ces décisions sont issues des préconisations des actuaires de 2013 pour améliorer l'horizon de viabilité du régime, dans l'attente de la mise en œuvre effective de la réforme des retraites, prévue pour juillet 2019.



Nous avons calculé l'impact qu'auront les modifications des cotisations retraites sur vos fiches de paye.



Pour un salaire de 165 000 Fcfp, cela fera 280 Fcfp en moins par mois, soit 3 360 Fcfp par an.

Pour un salaire de 250 000 Fcfp, cela fera 425 Fcfp en moins par mois, soit 5 100 Fcfp par an.





"Il convient de noter que le Pays a accru la prise en charge de l’ACR (allocation complémentaire de retraite) et a maintenu le niveau de sa participation par le fonds pour l'amortissement du déficit social", commentait la semaine dernière le gouvernement dans le compte-rendu du conseil des ministres. "De ce fait, les plafonds et taux de cotisations ont été maintenus pour la plupart des branches, à l’exception de la branche maladie qui a bénéficié d’un réajustement de taux entre la maladie et les prestations familiales, afin d’apurer les déficits antérieurs de cette branche maladie, et de la branche retraite « tranche A »".