Retrait du projet de classement au patrimoine de l'Unesco : La Codim "consternée"

Tahiti, le 3 mai 2025 – Suite au retrait et au renvoi en commission, le 25 avril, du projet de résolution relatif au soutien de l'assemblée en vue du classement de "Te Henua Enata – Les îles Marquises" au patrimoine mondial de l'Unesco, la Codim a exprimé, vendredi, sa "profonde consternation". Elle dénonce une décision "soudaine et inattendue".



Dans une lettre ouverte adressée au président du Pays, Moetai Brotherson, et au président de l'Assemblée de Polynésie française, Antony Geros, la Communauté de communes des îles Marquises (Codim) a vivement réagi vendredi au retrait et au renvoi en commission, le 25 avril, du projet de résolution relatif au soutien de l'assemblée en vue du classement de "Te Henua Enata – Le îles Marquises" au patrimoine mondial de l'Unesco.



Dans ce courrier diffusé vendredi sur la page Facebook de la Codim – et signé par les maires de Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou, Fatu Hiva Ua Huka et Tahuata – les tavana expriment leur "profonde consternation, partagée par l'ensemble des Hakaiki, face à cette décision". Une "consternation d'autant plus profonde que la proposition de résolution avait obtenu l'unanimité des votes en commission de l'écologie et de la culture" le 18 avril dernier.



"Revirement de cap"



Dénonçant une "manœuvre de déstabilisation", la Codim rappelle que depuis la reprise du dossier en 2017, ce sont plus de trente réunions d'information qui ont été organisées, "couvrant toutes les vallées concernées par le projet d'inscription". Des réunions qui ont rassemblé des "experts scientifiques et institutionnels". De plus, la campagne de communication qui a été menée pendant plus de deux ans pour sensibiliser la population aux enjeux du dossier, a permis, selon la Codim, de relever qu'il y avait un "réel consensus" quant à l'inscription des Marquises à l'Unesco.



Au travers de ce "revirement de cap acrobatique", la Codim estime que le Pays met en péril la confiance que lui ont accordé les Marquisiens et que les "nouvelles consultations publiques qui seraient réalisées avec quelques jours de préparation qui se tiendraient quelques heures, ci et là, témoignent d'un manque de sérieux manifeste à l'égard de la population marquisienne et du travail qui a déjà été effectué" par les différents acteurs du projet. De ce fait, la Codim indique qu'il ne faudra pas "compter sur sa participation à ces consultations de proximité que souhaitent mener" l'assemblée et le Pays. Des "moyens communaux" seront cependant mis à disposition des "émissaires" du Pays.



Notons par ailleurs que cette candidature déposée le 24 janvier sera sujette à une décision finale lors de la 46ème session du Comité du patrimoine mondial qui se déroulera en juillet 2024 à New Delhi.