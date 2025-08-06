

Retour réussi pour la Transtahitienne

Tahiti, le 31 août 2025 - Après deux ans d’absence, la célèbre course de la Transtahitienne est revenue au calendrier des amoureux du sport nature. Attendue par tous, cette traversée de Tahiti, d’ouest en est, longue de 39,5 km, permet à ses participants de découvrir l’intérieur de l’île, cadre magnifique mais méconnu. Ils étaient 687 au départ de Mataiea samedi matin, bikers et runners réunis, pour profiter de cette formidable aventure. Vainqueur lors de la dernière édition en 2022, Damien Troquenet, tout juste rentré de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, remporte l’épreuve du trail. En run & bike, ce sont les inusables Cédric Wane et Thomas Lubin qui franchissent les premiers la ligne d’arrivée.



C’est dans la commune de Teva i Uta, à Mataiea, que les 687 participants de l’édition 2025 de la Transtahitienne étaient attendus par un formidable comité d’accueil. Danse, chants, musique : une belle motivation pour les hommes et les femmes qui partaient à l’assaut de l’intérieur de l’île, écrin somptueux mais méconnu. Seuls ou en duo, cette course est avant tout un vrai moment de partage pour ceux qui ont eu la chance et le courage de découvrir cette nature. “On n’a pas l’habitude d’explorer les montagnes de l’île. C’est dommage car, dès qu’on pénètre dans les chemins ombragés, on retrouve cette fraîcheur et cette végétation luxuriante qu’on ne voit pas partout. Cette course est l’occasion de rassembler tous ces sportifs, amoureux et respectueux de notre environnement, dans un cadre unique”, explique Poerava Van Bastolaire, responsable de l’événement pour Fenua Events.

Le sport nature, selon elle, permet de découvrir ce côté caché de l’île, tout en la respectant : “Ce genre d’événements permet de communier avec l’environnement, car les personnes qui y participent sont très attachées à la nature”, estime-t-elle. Des paroles qui résonnent dans le cœur de tous les participants.



Damien Troquenet conserve son titre



Pour Damien Troquenet, notre champion investi pour son Fenua, il était impossible de manquer ce rendez-vous malgré un emploi du temps chargé : “Je rentre tout juste de l’UTMB du Mont-Blanc – où il a fait une performance XXL puisque il a terminé cinquième du format moyenne distance, 60 km –, mais je voulais vraiment être là. J’ai été mis dans de bonnes conditions par ATN et je les en remercie. Ça me permet d’être présent sur cet événement qui revient et que j’avais remporté il y a deux ans. Mais dès qu’on entre dans la course, c’est tellement magnifique qu’on oublie la fatigue et les douleurs. Le paysage est splendide et il y a beaucoup d’endroits ombragés, donc c’est vraiment agréable.”



Au-delà du sport, le message engagé du champion résonne comme une évidence : “Cet événement est très important car, au-delà de son aspect sportif, organiser du sport ici a un vrai sens. On sait que rien n’est simple dans la société actuelle, mais le sport permet de dépasser beaucoup de barrières et, lorsqu’il se pratique dans la nature, il prend encore plus de valeur.”



Et pour rester dans l’exemplarité, Damien a remporté cette Transtahitienne en trail. En conservant son titre deux ans après, dans des conditions difficiles, il démontre toutes les valeurs du sport nature.



Une course à partager à deux



Que ce soit en solitaire ou en duo, chacun a profité de cet événement pour s’entraîner, performer ou simplement vivre un moment unique. “C’est une course qui nous tenait vraiment à cœur. Pour moi, cela faisait très longtemps que je ne l’avais pas faite, alors que Thomas l’avait gagnée il y a deux ans, mais sans moi”, explique Cédric Wane, vainqueur en duo avec Thomas Lubin en run & bike.



Un détail que les deux complices voulaient rectifier : “On voulait vraiment la faire ensemble. On se connaît tellement bien maintenant, et on a le même état d’esprit lorsqu’on aborde un événement. C’est ce qui nous permet d’avancer. En plus, cette traversée est incroyable, donc on ne pouvait pas la louper.”



La course s’est très bien déroulée pour ces ’aito, spécialistes du swimrun mais amoureux du sport avant tout : “On a réussi à bien s’organiser. Thomas descendait très vite les pentes en courant, donc je lui laissais ces parties, et moi je m’occupais des montées en vélo. Ça s’est fait naturellement, on se connaît tellement bien”, confie Cédric.



Une complicité qu’il faudra pourtant mettre de côté lors de la quatrième étape du Challenge Tahoe. Ce challenge regroupe les résultats des quatre courses organisées par le VSOP XO et Fenua Events, dont la Transtahitienne fait partie. La dernière étape sera le triathlon, que les deux amis disputeront chacun de leur côté. “J’ai participé aux deux premières courses et je me suis fixé comme objectif de remporter le challenge”, explique Thomas.



Cédric, lui, ne pourra pas y prétendre car il n’a pris part qu’à la course du jour, mais il sera bien présent pour le triathlon : “Je vais participer à la dernière épreuve et je ne serai pas loin de Thomas”, sourit-il.



Le sport en équipe reste avant tout un moment de partage : “Ça faisait un moment qu’on voulait la faire ensemble mais, comme pendant deux ans ça a été annulé, on a profité de cette édition pour s’inscrire. Ça nous a permis de nous retrouver et de partager une course ensemble”, racontent aussi les deux amis et champions Thierry Tonnelier et Guénaëlle Rouby.



De belles performance chez les filles



Chez les filles, c’est Laurie Germain qui remporte l’épreuve en trail. Une belle performance pour une athlète encore novice dans la discipline : “C’est la première fois que je participe à cette course. Ça ne fait qu’un an et demi que je cours. J’ai fait le XTerra de nuit l’année dernière et, cette année, j’ai enchaîné avec le marathon de Moorea et le XTerra Tahiti Trail Run. Du coup, je me suis prise au jeu du Challenge Tahoe. Comme j’ai fait les trois premières épreuves, je vais aussi faire le triathlon, mais en format XS car je n’en ai jamais fait.” Et au vu de ses qualités, il faudra assurément compter sur elle pour cette dernière épreuve.



En run & bike 100 % féminin, c’est le duo chic et choc des célèbres Clémence Dede et Kylie Crawford qui monte sur la plus haute marche du podium en 3 h 53 min et 36 s. Chapeau, mesdames !















Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 31 Août 2025 à 19:31 | Lu 333 fois



