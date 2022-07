Retour en images sur les premières soirées du Heiva i Tahiti 2022

Tahiti, le 3 juillet 2022 - Le Heiva i Tahiti 2022 a débuté ses soirées de concours vendredi après la traditionnelle cérémonie du rāhiri pour le lancement de trois week-end dédiés à la danse et aux chants, place Tō’ata. Les festivités ont été ouvertes par la troupe Hitireva en catégorie Hura Tau. En début de soirée les groupes de chant Tamari’i Tuhaa Pae no Mahina et Tamari’i Teahupoo ont fait vibrer la place avec leurs himene tārava. Après Hitireva, la veille, deuxième des six troupes qui concourent cette année en catégorie Hura Tau, Temaeva a ensorcelé la place To’āta samedi en seconde partie de soirée. Auparavant, la troupe Feti’a ‘Ori Hei avait défendu son rang en catégorie Hura Ava Tau, avant de céder la place aux pupu himene Nūna’a Rurutu, puis Tamari’i Mahina.