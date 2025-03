Retour du suivi de la loi Morin

Tahiti, le 10 mars 2025 - La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires se réunira enfin le 1er avril prochain. Une première depuis plus de trois ans pour une commission censée se réunir deux fois par an.



“Après trois ans de silence, la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires se réunira enfin le 1er avril 2025” : Ces quelques mots du député Moerani Frébault sur les réseaux sociaux montrent l’impatience du jeune député de se retrouver enfin autour de la table pour rediscuter des conditions d’application de la loi Morin en Polynésie française concernant l’indemnisation des victimes et de leurs ayants droit.



“La loi Morin a créé cette commission qui peut être consultée sur le suivi de l'application de la loi et sur la modification éventuelle de la liste des maladies radio-induites”, rappelle le député. “Cette loi doit évoluer pour mieux protéger et indemniser les victimes”, explique-t-il. “La liste des maladies radio-induites doit être réexaminée. Ce sont des revendications claires, portées par la société et les associations polynésiennes.”



Accompagné de Mereana Reid-Arbelot, Moerani Frébault se rendra donc à cette commission à laquelle siègent aussi le ministre de la Santé à Paris, Catherine Vautrin, le président du Pays, Moetai Brotherson, le président de l’assemblée de la Polynésie française, Tony Géros, ainsi que les deux sénateurs, et cinq représentants des associations.



Cette commission prévue par l'article 7 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que le Gouvernement réunisse au moins deux fois par an une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, ce qui n’a pourtant pas été fait depuis le 23 février 2021.



En janvier 2024, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités avait promis de réunir cette commission au cours du premier trimestre 2024. “L'inquiétude des vétérans est notable. Ils s'inquiètent de voir disparaître une commission notamment utile pour la reconnaissance des maladies radio-induites”, expliquait dans un courrier en octobre dernier à Paris la sénatrice des Côte d’Armor, Annie Le Houerou.



Peut-être l’occasion pour la Polynésie française de mettre en place enfin cette commission de façon régulière.



La dernière réunion de cette commission s’était tenue en visioconférence en présence d’Édouard Fritch, de Gaston Tong Sang de l’ancien ministre de la Santé, Jacques Raynal, ainsi que les sénateurs Teva Rohfritsch et Lana Tetuanui et la députée Maina Sage.



Édouard Fritch soulignait alors que “l’État, responsable du fait nucléaire, restait débiteur envers la Polynésie française et devait à tous les Polynésiens vérité, justice et respect”.