Retour du Tech4Islands Summit le 13 octobre

Tahiti, le 24 juillet 2022 – Après deux ans d’absence causés par la crise sanitaire, le Tech4Islands Summit Tahiti va se dérouler du 13 au 15 octobre prochains à l’Intercontinental Resort Tahiti et à la Polynesian Factory. Cette quatrième édition va s’articuler autour de trois axes : la transition énergétique, le tourisme durable et la souveraineté alimentaire.



Du 13 au 15 octobre prochain, la French Tech Polynésie présentera le Tech4Islands Summit sur le thème de la “découverte des innovations durables et résilientes, bonnes pour les îles donc bonnes pour la planète”. Cette quatrième édition de l'événement, qui se tiendra à l’Intercontinental Resort Tahiti et à la Polynesian Factory, intervient après deux ans d'absence causée par la crise sanitaire. Cette année, le Tech4Islands Summit sera articulé autour de trois axes : la transition énergétique, le tourisme durable et la souveraineté alimentaire.



A l'origine, et tel que l'explique Capucine Moyrand, community lead à la French Tech Polynésie et l'une des organisatrices de l'événement, “le Tech4Islands Summit Tahiti était le Tahiti Digital Festival dont la première édition a eu lieu en 2017. En 2019, on a porté la candidature de la Polynésie pour que l'on soit labellisé communauté French Tech et nous avons obtenu ce label qui permet d'accéder à un grand réseau à travers le monde et à des programmes coordonnés de la métropole. Le Tahiti Digital Festival s'est donc peu à peu transformé pour devenir le Tech4Islands Summit Tahiti.” La jeune femme rappelle par ailleurs que les missions de la French Tech Polynésie sont de “favoriser l'émergence des start-up sur notre territoire et de faire en sorte qu'il devienne un pôle d'innovation”.



“Contraintes des territoires insulaires”



Au travers du Tech4Islands Summit, la French Tech Polynésie compte “mettre en valeur les innovations qui sont pensées et créées par et pour les îles et qui répondent au mieux aux contraintes de nos territoires insulaires”. Lors de cet événement, qui s'adresse aussi bien aux maires de communes qu'aux entreprises du privé, du public, ou aux étudiants, il s'agira donc d'échanger et de réfléchir sur les axes de développement en matière d'innovation sur le territoire.



Les 13 et 14 octobre, le Tech4Islands Summit se tiendra à l'Intercontinental. Le vendredi 14 au soir aura lieu la remise des prix aux quatre lauréats des Tech4islands Awards. Le 15 octobre, des ateliers de travail à destination des entrepreneurs et des start-up locales seront organisés à la Poynesian Factory. De nombreux invités, qui n'ont pas encore été dévoilés, participeront à ces trois jours d'échanges et de rencontres.

“Démontrer la force de notre écosystème” Heiura Itae-Tetaa, présidente de la French Tech Polynésie



Quels sont les objectifs de cette nouvelle édition du Tech4Islands Summit Tahiti ?



“Nous sommes heureux de remettre cet événement en place. Nous avons une communauté locale avec des entrepreneurs et ceux qui font l'innovation dans le secteur public, et notre but est pourvoir nous réunir sur des sujets qui sont actuels et même futurs. Notamment en abordant la partie financement car, quand on est entrepreneur dans l'innovation, le financement est l'une des clés pour pouvoir avoir à la fois un territoire avec des entreprises et des projets qui vont pouvoir voir le jour. Le fait d'aborder et de structurer cette question du financement a été le cœur de notre projet depuis le début du nouveau board de la French Tech il y a un an. Nous voulions qu'il y ait un zoom sur les mesures et les moyens actuels pour lever des fonds ou avoir des subventions afin de grossir et de mettre la machine en place.”



Comment avez-vous choisi les trois axes autour desquels va s'articuler l'événement cette année ?



“Ces trois axes sont en lien avec le plan de relance du Pays. Ils n'ont pas été choisis par hasard car nos lauréats de Tech4Islands rentrent dans ces trois thèmes là. Disons que le pitch de notre événement, c'est “vers plus d'autonomie et de résilience pour les territoires insulaires”. L'objectif est de démontrer la force de notre écosystème et d'inspirer les générations futures. Nous avons un territoire d'innovation avec des porteurs de projet et des entrepreneurs et nous devons savoir comment transformer cela. Cet événement va donc justement nous permettre de démontrer quel est notre écosystème.”

La French Tech La French Tech est un mouvement qui vise à mobiliser les écosystèmes français pour la croissance de leurs start-up et entreprises numériques afin d'obtenir une visibilité internationale. Il est piloté par le ministère délégué à l'Economie numérique. La Polynésie a reçu le label “Communauté French Tech” en mars 2019. Sa candidature avait été soutenue par 120 entrepreneurs polynésiens travaillant dans le domaine de l'innovation. Avec la Réunion, elle a été l'un des premiers territoires ultramarins à recevoir ce label.

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 24 Juillet 2022 à 11:36