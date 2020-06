Retour des vols sur Rimatara

Sur fond de Covid-19, l’effervescence des retrouvailles est quelque peu contenue face aux gestes barrières préconisés. Couronnes de fleurs à la main, les familles doivent attendre à l’extérieur de l’aérogare et la trentaine de passagers débarquent tous, masque au visage.

Une retraitée de l’Education, accompagnée de son époux, a passé près de huit mois sur Tahiti. Faisant l’objet d’une évacuation sanitaire depuis le 8 septembre 2019, le couple a dû séjourner près de deux mois à l’hôpital du Taaone et après avoir retrouvé la forme, le confinement leur a été imposé. “Nous devions revenir en février mais à cause du covid nous avons été confinés. Nous allons devoir retourner sur Papeete en septembre pour faire d’autres contrôles médicaux”. En attendant, le couple est heureux de retrouver sa maison.

Le sexagénaire évasané d’urgence au CHPF de Tahiti début juin, a retrouvé sa famille en meilleure santé mais un peu fatigué du voyage.

La prochaine arrivée se fera le 24 juin et un avion sera spécialement affrété pour les élèves de Rurutu le 26 juin. Les vols réguliers reprendront à compter du 1er juillet, à raison de deux vols par semaine, les mercredis et vendredis, jusqu’au mois d’août. Puis comme à leur habitude, trois fois par semaine.