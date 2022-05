Rete Ebb renoue avec la victoire en s'imposant à la Varua Hoe

Moorea, le 8 mai 2022 - La 8e édition de la Varua Hoe, organisée par le club de Tuaiva Nui Vaa, a eu lieu samedi à Moorea. Après une course très disputée, Rete Ebb s’est imposé en sénior homme et a devancé Hotuiterai Poroi et Revi Thon Sing. Honoura Ly, Teva Leclavic et Ato Hikutini sont sortis quant à eux vainqueurs chez les juniors, les vétérans de plus de 40 ans et les vétérans de plus de 50 ans.



Il y avait du beau monde à la 8e édition de la course Varue Hoe Vaa à Moorea samedi, avec la présence de quelques cadors du V1. Ces derniers étaient inscrits dans les catégories junior, sénior, et vétérans hommes (+ de 40 ans/ + de 50 ans). Le parcours consistait pour les rameurs à partir de la plage publique de Temae, à ramer au large de l’île sœur dans la direction de Paopao pour arriver finalement à la plage de Tahiamanu en entrant par la passe de Opunohu, soit une distance totale de 21 kilomètres.



Dès le début de la course, Manatea Bopp Du Pont a accéléré pour prendre une avance d’une vingtaine de mètres sur un groupe composé notamment de Hotuiterai Poroi, de Steve Teihotaata, de Kyle Taraufau, de Kevin Ceran Jerusalemy et de Manutea Millon. L’ancien rameur d’EDT Va’a s’est fait ensuite rattrapé à la passe de Tiaia, laissant la tête de course à Rete Ebb et Hotuiterai Poroi. Les deux ‘aito se sont alors détachés du peloton à partir de la passe de Paopao et se sont livrés un gros duel jusqu’à Opunohu.

Rete Ebb remportent le duel des pēperu Ebb, pēperu de Mataiea, a finalement accéléré en entrant dans la baie de Opunohu pour s’offrir la victoire dans les derniers mètres de la course avec un temps de 1 heure et 38 minutes. Hotuiterai Poroi, barreur du Team Air Tahiti Va’a, a pris donc la deuxième place de la course à seulement six secondes du vainqueur. Sur la dernière marche du podium, on retrouve Revi Thon Sing qui a fini la course en 1 heure 38 minutes et 27 secondes. Manutea Millon, de Manihi Vaa, et Kyle Taraufau, de Air Tahiti, se sont classés respectivement à la quatrième et à la cinquième place juste à quelques secondes du podium.



Dans la catégorie des juniors hommes, Honoura Ly, de Mataiea Vaa, est sorti vainqueur devant Raihau Taraufau, classé deuxième, et Nohoarii Hururau. Chez les vétérans de plus de 40 ans, c’est Teva Lecalvic, du club de Aaro, qui l’a emporté, devant Bruno Tauhiro, de Tuaiva Nui, et Roland Tere, de Punaaruu. Dans la catégorie des plus de 50 ans, Ato Hikutini, de Te Firinape Vaa, est sortit vainqueur devant respectivement Patrick Bertholon et Michel Temarii. A noter que Manatea Bopp Du Pont,a remporté les deux prix spéciaux ,"prime balise", deux prix qui récompensent celui qui arrive en tête à la sortie de la passe de Vaiare, puis au phare de Temae.

Rete Ebb, Mataiea Vaa, vainqueur de la Varua Hoe : "Cela faisait un moment que je n’avais plus gagné de course" "Je suis content d’avoir gagné cette course parce que cela faisait un moment que je n’avais plus gagné de course. Je me suis bien senti au début, avec un bon feeling. Ce n’était pas une course facile parce qu’il faisait chaud dans la première partie ( de la course) avec le vent et le soleil. Hotuiterai Poroi a fait le plus gros boulot du départ jusqu’à l’arrivée. Je me suis mis derrière lui et quand j’ai vu que j’avais du jus avant l’arrivée, j’ai poussé. J’ai bien surfé aussi les vagues de bateau vers la fin. C’est aussi ça qui a fait la différence. Les prochains objectifs seront, comme tous les autres rameurs, le Aito, le super Aito ainsi que le Tiurai (Heiva). Je vais essayer d’arriver au moins dans les cinq premiers. Ça serait top si je finis sur le podium. "

Hotuiterai Poroi, Air Tahiti, deuxième de la Varua Hoe : "Je n’ai pas pu tenir" "Mon objectif était d’arriver sur le podium même si au fond, on veut gagner. Rete et moi étions arrivés en même temps dans la passe (Opunohu), mais je n’ai pas pu tenir lorsqu’il a fait le forcing dans les derniers mètres. Il a été le plus fort à la fin. C’était une super course. C’est plutôt le temps qui l’a rendu difficile avec une grosse chaleur au début. Mon plan était de marque les gens au départ, puis de voir comment je me sens après. J’ai pu prendre la tête à la sortie de Temae, puis Rete m’a rattrapé vers Pihaena. Il y a eu ensuite un gros duel jusqu’à la ligne d’arrivée. "

Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 8 Mai 2022 à 19:08 | Lu 953 fois