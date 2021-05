Retard à l'allumage à Tahiti-Faa'a

Comme annoncé par le haut-commissaire Dominique Sorain et le président Edouard Fritch lors de l'allocution commune du 15 avril dernier, de nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place le 1mai à l'arrivée des passagers à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Une répétition grandeur nature avait même été effectuée jeudi dernier à l'aéroport. Et tout semblait prêt. En tous cas, à l'intérieur de la zone sous douane.Sauf que samedi soir, à l'occasion de l'arrivée du premier vol concerné par ce nouveau protocole sanitaire comprenant un triple test et une quatorzaine obligatoire uniquement pour les personnes non-vaccinées ou n'ayant jamais contracté le Covid, les choses étaient loin d'être organisées à la sortie de cette zone sous douane. En effet, plus de 80 passagers en provenance de Paris sont arrivés au fenua. Et après avoir récupéré leurs bagages, ceux qui étaient vaccinés ou immunisés pouvaient rentrer à domicile, tandis que ceux qui ne l'étaient pas devaient être placés en site dédié ou en quatorzaine à domicile. Mais surtout, ces derniers devaient être accompagnés de la porte de sortie de l'aéroport jusqu'à leur voiture pour éviter tout contact avec les personnes présentes à l'extérieur. Et c'est là où le bât blesse.Sans dispositif prévu à la sortie de l'aéroport, les passagers étaient tous mélangés, qu'ils soient ou non concernés par la quarantaine. Certains voyageurs, pourtant placés en quarantaine, avaient tout loisir d'embrasser leurs proches venus les accueillir sans masque et sans respect des gestes barrières. Et ils ne s'en sont pas privés. Sur le parking, les agents du Pays et les chauffeurs de transport sanitaire bouillonnaient devant une telle situation. “Tout le monde est livré à lui-même et il n'y a plus de gestes barrières”, s'est emporté Terupe, un des chauffeurs. “Ils sortent, il se font des bisous, ils se couronnent… Alors qu'au début, il n'y avait pas cela. Je tiens à tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas possible tout cela. C'est comme s'il n'y avait pas de maladie”.Du côté des autorités de l'État, présentes également sur place samedi soir, on reconnaissait : “Ce n'est pas normal. Ce genre de comportement est intolérable et sera sanctionné s'il venait à être constaté à nouveau”. Côté du Pays, même son de cloche : “On a pensé qu'au tourisme. Il y a eu une faille”