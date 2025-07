Résultats du bac : entre larmes, cris de joie et accolades au lycée Samuel Raapoto

Tahiti, le 4 juillet 2025 - À l’ère du numérique, on pourrait s’attendre à ce que les résultats du baccalauréat se découvrent en ligne, depuis son lit. Et pourtant… Ce vendredi 4 juillet, la cour du lycée Samuel Raapoto, à Arue, s’est remplie de dizaines de jeunes venus consulter leurs résultats “à l’ancienne”, devant le tableau d’affichage, entourés de leurs amis et de leurs familles.



Quelques minutes avant 8 heures, le silence régnait. Les élèves, en groupes, affichaient des visages tendus. “J’ai peur de ne pas avoir de mention”, confie Hawa, 18 ans, la voix tremblante. À ses côtés, ses deux sœurs n’ont aucun doute : “Elle l’a, c’est sûr ! Elle a bossé toute l’année”, sourit Khadiatou, 16 ans.



Puis, brusquement, l’émotion explose. Les cris de joie fusent, on s’embrasse, on rit, parfois on pleure. “Ça y est ! Je l’ai eu et je suis encore choquée”, souffle Nora, 18 ans. Son amie Heirai, elle aussi bachelière, ne cache pas son bonheur. Les deux jeunes femmes ont obtenu leur bac avec mention et préparent déjà leur départ en métropole : licence d’histoire et d’anglais à Paris pour l’une, droit-histoire à Orléans pour l’autre. Mais avant cela, place à la fête ! “On commence par une soirée chez une copine, et ce soir c’est le bal !”



Juste à côté, Tehaurani se jette dans les bras de sa mère, Rhei, en larmes. “Je suis très fière”, glisse cette dernière, les yeux humides. Sa fille poursuivra en BTS. Plus loin, Véronique, maman de Maxence, laisse couler quelques larmes “de joie” : “Cela fait deux nuits que je ne dors pas. Il me reste encore une fille dans quelques années, et ce stress sera terminé”, plaisante-t-elle.



Les enseignants aussi partagent cette émotion. Amine Bouziane, professeur en gestion et finance en STMG, se dit soulagé : “J’étais un peu stressé. Mais c’est une grande fierté, car on les accompagne tout au long de ce chemin. Notre travail est accompli, je suis très content.”

La directrice du lycée, Belinda Walker, se réjouit également : “Je suis d’abord heureuse pour les élèves. Maintenant, ils doivent continuer leur bout de chemin. Je tiens à remercier les parents pour leur confiance. Et aux élèves je dis : Gardez les étoiles dans les yeux.”



Seuls quatre élèves sont convoqués au rattrapage, un chiffre stable par rapport aux années précédentes.



Mais alors, pourquoi se déplacer pour lire une simple feuille affichée au mur, quand les résultats sont disponibles en ligne ? Herenati répond en riant : “Pour voir les résultats des autres, pouvoir se comparer.” Nora, elle, conclut sur une note plus nostalgique : “C’est pour se réunir ensemble, une dernière fois.”





Rédigé par Darianna Myszka le Vendredi 4 Juillet 2025 à 11:23 | Lu 866 fois