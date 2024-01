Résolution mā'ohi au Palais Bourbon

Tahiti, le 29 janvier 2024 - Dans la droite ligne de la citoyenneté mā’ohi qu'il appelle de ses vœux, le député Tematai Le Gayic a déposé, ce lundi soir à Paris, une proposition de résolution relative à la “reconnaissance par la République française du peuple de Mā’ohi nui”. “Un acte politique” qui n'est pas “force de loi” mais qui permet, selon lui, de poser les premiers jalons pour arriver à modifier le corps électoral et faire accéder la Polynésie à son indépendance.





Après l’action sur le terrain du député Tematai Le Gayic pour expliquer à la population sa vision de la citoyenneté mā’ohi, puis un colloque pour nourrir ce débat, soutenu ensuite par un vœu du président du Pays acté en conseil des ministres, c'était normalement à l'assemblée de la Polynésie de faire une proposition de résolution en ce sens. C'était le cheminement prévu en tout cas, comme l'a expliqué Tematai Le Gayic en conférence de presse ce lundi matin à sa permanence.



Mais il a finalement décidé de sauter la case Tarahoi car “il y a eu des forces contraires”, a-t-il souri. Oscar Temaru, qui n'a pas bougé d'un iota dans sa ligne politique, n'est toujours pas favorable à une modification de notre loi organique a-t-il rappelé, car “demander plus à la France, c'est s'éloigner de l'indépendance”, a ainsi justifié le jeune député polynésien qui assure avoir le soutien de toute la Nupes, d'autres députés venant de son groupe GDR évidemment, mais aussi de Riot et de certains démocrates (François Bayrou) de la majorité présidentielle qui “ont signé” cette proposition de texte.



Même s'il ne s'agit que d'une résolution et qu'elle n'a donc aucune portée sur le plan législatif, Tematai Le Gayic y voit là une opportunité et un outil juridique pour “avoir une reconnaissance à l'international” en prenant l'exemple de la “résolution adoptée pour reconnaître l'État de Palestine”.



“Modification du corps électoral pour atteindre nos objectifs”



“Comme premier jalon, nous avons pensé que cette proposition de résolution relative à la reconnaissance, par la République française, du peuple mā'ohi peut permettre de commencer à avoir une certaine jurisprudence sur des futurs textes de protection de l'emploi, du foncier et de modification du corps électoral pour atteindre nos objectifs”, a expliqué Tematai Le Gayic. “Seul le peuple mā'ohi peut décider de l'avenir institutionnel de ce pays”, précise-t-il, et cela passe nécessairement, selon lui, par une “modification électorale pour que le peuple mā’ohi puisse décider de son indépendance”.



Interrogé sur sa prise en compte de la frange de la population encore majoritairement autonomiste au regard des derniers résultats électoraux, il répond : “Nous, nous posons les bases. Maintenant, si certains autonomistes veulent aussi poser les bases de leur vision de ce qu'est la protection de l'emploi local, du foncier à la sauce autonomiste, ils peuvent le faire”, a ajouté député qui n'a pas manqué de souligner que “Tepuaraurii Teriitahi ou Nicole Sanquer se sont positionnées favorablement sur le principe d'une citoyenneté”.



“C'est compliqué de faire voter un texte comme ça”



Quant au fait de mettre de côté son combat idéologique à l'Assemblée nationale pour proposer des textes qui répondent aux préoccupations des Polynésiens, comme le coût de la vie par exemple, Tematai Le Gayic botte en touche : “On y travaille déjà. Et puis ce texte, c'est pour les Polynésiens. Ce n'est pas que les indépendantistes qui vont voter. C'est tout le peuple mā'ohi. Non, les Polynésiens m'ont élu pour ça et je ferai mon travail sur ça”.



S'il concède que “c'est compliqué de faire voter un texte comme ça” au Palais Bourbon, il veut y croire, estimant que le contexte politique national est finalement plutôt “favorable” en ce moment avec “la montée des partis politiques régionalistes en France” et la volonté des territoires d'outre-mer d'“avoir un statut d'autonomie et une reconnaissance officielle dans la Constitution”.