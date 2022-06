Résidence Teavaava : 32 logements OPH à Tautira en 2024

Tahiti, le 16 juin 2022 – La première pierre de la résidence Teavaava a été posée mardi à Tautira. Dès 2024, 32 logements y seront proposés à la location pour des familles dont les revenus ne dépassent pas deux Smig. L'opération, cofinancée par le Pays et l'État représente un coût total d'un peu plus d'un milliard de francs.



La première pierre de la résidence Teavaava, qui se situera à Tautira, a été posée mardi, comme l'a annoncé la présidence dans un communiqué jeudi. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Édouard Fritch, du vice-président et ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, ainsi que d'une délégation d’élus composée de membres du gouvernement, de l’assemblée et des tāvana de Taiarapu-Est et Tautira.



Sur un terrain de 13 500 m2, la future résidence proposera huit F3, seize F4 et huit F5, soit 32 logements avec jardin privatif, destinés à être loués à des familles dont le revenu mensuel n'excède pas deux Smig. Comme le précise le Pays, l'opération privilégie le "mieux vivre ensemble et le confort de vie des futurs locataires" tout en alliant économie d'énergie et durabilité des constructions. La résidence comportera une aire de jeux et un local associatif.



Le chantier va mobiliser onze entreprises du bâtiment et concerne 60 emplois. Les travaux devraient s'achever en février 2024. Cofinancé par l'État et le Pays dans le cadre du contrat de développement et de transformation 2021, le projet représente un montant d'environ 1, 1 milliard de Fcfp. Le Pays a financé le foncier à hauteur de 118, 5 millions et les études pour un montant de 45 millions. Les travaux, représentant un total de 935 millions, seront financés à parts égales par l’État et le Pays.