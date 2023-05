Requins en Nouvelle-Calédonie: baignade réautorisée sur une seule plage de Nouméa

Nouméa, France | AFP | vendredi 05/05/2023 - La mairie de Nouméa a réautorisé vendredi la baignade dans une unique zone surveillée, après l'avoir interdite le 17 mars sur toutes les plages de la ville, à la suite de trois attaques de requins en début d'année dont une mortelle.



La commune a rouvert à la baignade un espace restreint de 200 mètres de long sur 20 mètres de large, sur la plage de la Baie des citrons, l'une des plus fréquentées de la ville principale de Nouvelle-Calédonie, dans le sud-ouest de l'océan Pacifique.



La baignade sera ouverte sept jours sur sept et de 8H45 à 16H00. Des pompiers, des drones ainsi que des moto-marines assureront la surveillance de la zone, la baignade restera en revanche fermée sur le reste du littoral de la commune.



"C'est surveillé mais ce n'est pas protégé", a toutefois précisé la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, à l'AFP.



Fin janvier puis en février, en l'espace de trois semaines, trois attaques de requin-tigre ou de requin-bouledogue s'étaient produites, dont une mortelle qui a coûté la vie à un touriste australien.



"Les hôteliers demandaient à ouvrir une petite zone, je les ai entendus", a déclaré Sonia Lagarde.



Les hôteliers redoutaient que la destination soit déréférencée par les tours opérateurs, en raison de l'interdiction de baignade sur l'ensemble des plages de Nouméa jusqu'au 31 décembre 2023.



Une convention visant à coordonner les actions de gestion du risque a également été signée vendredi entre la ville, le haut-commissariat, le gouvernement, la province Sud et le Port autonome.



Le conseil municipal de Nouméa a autorisé mercredi la maire à passer un contrat pour la pose et l'entretien d'un premier filet anti-requins de 750 mètres dans la Baie des citrons. Un marché d'environ 750.000 euros.



"Nous essayons de compresser les délais au maximum et nous espérons que ce premier filet pourra être installé d'ici à la fin du mois d'octobre", a indiqué l'édile.



Le conseil a également autorisé l'ouverture d'un dialogue compétitif (plusieurs entreprises travaillent sur un même projet dans un appel d'offre) pour un autre dispositif anti requins au niveau de la plage du Château-Royal, à proximité de la zone où se sont produites deux des trois attaques en début d'année. Un troisième filet est envisagé à l'anse Vata d'ici au début de l'année 2024.



"Une fois que ces trois zones seront protégées, nous pourrons rouvrir l'ensemble des plages de la ville", a fait savoir Sonia Lagarde.