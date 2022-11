Reprise des vols réguliers vers Takume

Tahiti, le 23 novembre 2022 – Homologuée pour être desservie par des avions de type ATR42, la piste de Takume rouvre à la circulation aérienne. Air Tahiti envisage sa desserte à raison d’une rotation mensuelle.



Après des travaux de rénovation et d’élargissement débutés en mai 2021 et réceptionnés en janvier dernier, la piste de Takume est de nouveau opérationnelle. L’aérodrome de l’atoll vient d’être homologué en code 2C par le Service d’État de l’aviation civile. Un arrêté pris en conseil des ministres mercredi met à jour l’ouverture à la circulation aérienne publique de l’aérodrome et autorise dorénavant la compagnie Air Tahiti à le desservir avec ses ATR42. La compagnie envisage de desservir l'atoll une fois par mois, dans le cadre d’une rotation Papeete – Makemo – Takume – Raroia – Papeete.



Construite en 1995 pour une exploitation de type Dornier 228 et très dégradée avant les travaux de rénovation, la piste de Takume passe de 900 à 948 m de longueur et a été élargie de 18 m à 30 m. L’ensemble de l’infrastructure a été mis aux normes pour permettre une desserte en ATR42.