Report du Air France Paddle Festival

Les reports d'événements continuent de se succéder depuis l'annonce d'un premier cas confirmé de coronavirus au fenua. Vendredi, les organisateurs du Air France Paddle Fesitval ont annoncé le report de la course, qui devait se tenir initialement le 4 avril prochain à Aorai Tini Hau."Au regard de la situation dans ce contexte évolutif, et en adéquation avec les recommandations des autorités sanitaires qui visent à renforcer la prévention en Polynésie, le principe de précaution s’applique à un évènement d’envergure international comme le Air France Paddle Festival (…) Nous nous devons de garantir la sécurité des personnes", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.Pour le moment aucune date de report n'a été communiqué. La précédente édition avait été remporté par le Calédonien Titouan Puyo qui s'était imposé devant Keoni Sulpice, et Enzo Bennett.