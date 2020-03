Le judo, le basket, et l'escrime en pause

Tahiti, le 12 mars 2020 - Pour prévenir la propagation du coronavirus, plusieurs fédérations sportives du fenua, à l'image du judo, du basket et de l'escrime ont annoncé jeudi le report de leurs compétitions respectives.



Après l'annulation du Papara Pro Open par la World Surf League (WSL), le report du Festival des îles par la Fédération tahitienne de football (FTF), d'autres fédérations sportives du fenua ont également décidé jeudi de reporter, ou d'annuler certaines de leurs compétitions, en vue de prévenir la propagation du coronavirus.



Ainsi la Fédération polynésienne de judo (FPJ) a appelé l'ensemble de ses clubs à fermer leurs portes. Les contacts rapprochés de ce sport de combat pourraient en effet favoriser la transmission du virus. Par ailleurs la FPJ a annoncé le report des championnats de Polynésie en individuels prévus initialement courant mars.



La Fédération de basket-ball a également pris la décision jeudi d'annuler tous les matchs séniors, hommes, femmes et les matchs jeunes jusqu'à nouvel ordre.



Et la Fédération d'escrime du fenua a annoncé la fermeture des salles d'armes de Papeete, Faa'a et Taravao jusqu'au 14 avril.