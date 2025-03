Report de la commission et de la session extraordinaire

Tahiti, le 21 mars 2024 – Le ministre de l'Economie Warren Dexter a entendu les élus de l'opposition qui n'ont reçu le collectif budgétaire que la veille de la commission prévue ce vendredi après-midi et qui n'avaient donc pas le temps matériel de proposer des amendements. Elle a donc été repoussée à jeudi prochain. Tout comme la session extraordinaire qui devait s'ouvrir jeudi prochain mai sa date n'a pas encore été fixée.



Comme nous l'évoquions dans nos colonnes, le premier collectif budgétaire de l'année n'est arrivé dans les boîtes mail des élus de l'assemblée que la veille de son examen programmé en commission. Si rien ne l'interdit dans le règlement intérieur de l'assemblée, la démarche peut sembler un peu abrupte car l'usage veut que les représentants de Tarahoi puissent disposer d'un minimum de temps pour lire les textes qui leur sont présentés et les amender si nécessaire. Et ils doivent le faire avant midi, la veille de la commission. En l'occurrence, ce n'était pas possible.



Le ministre de l'Economie, Warren Dexter les a donc entendus et a ainsi décidé de reporter cette commission à jeudi prochain. Une attention appréciée par les élus qui vont pouvoir mettre leur week-end à profit pour décortiquer ce collectif budgétaire d'ici la semaine prochaine. La session extraordinaire qui était censée ouvrir également jeudi prochain a donc également été repoussée, mais aucune date n'a encore été fixée pour le moment.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 21 Mars 2025 à 15:03