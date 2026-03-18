

Répétition générale pour le Beach Volley

Tahiti, le 3 avril 2026 - Tahiti accueillait pendant quatre jours une étape du World Beach Pro Tour. L’occasion pour la Fédération tahitienne de volley-ball et le comité d’organisation des Jeux du Pacifique de se mettre en situation avant les Jeux du Pacifique 2027. Une répétition générale réussie tant sur le terrain qu’en dehors. Ce sont les États-Unis qui ont remporté le tournoi devant deux équipes hongroises, qui terminent respectivement deuxième et troisième.



Après une cérémonie d’ouverture dimanche dernier digne des plus grands événements au Fenua, le Tahiti World Beach Pro Tour a débuté ses matchs dès lundi matin. Avec 27 équipes inscrites, la Fédération tahitienne de volley-ball a dû organiser son tournoi pour permettre à tous de jouer. Habituée à une compétition de 16 équipes, le succès grandissant du Tahiti World Beach Tour attire de plus en plus de beach-volleyeurs et a demandé aux organisateurs de repenser le format. “Quinze équipes ont dû passer par des qualifications. Les quatre meilleures ont été réintégrées dans le tableau principal avec les douze déjà qualifiées. Après les matchs de poule, il y a les quarts de finale, demi-finales et la finale. C’est un tournoi réussi et les équipes nous demandent déjà si elles peuvent revenir l’année prochaine.” Pour Anne Kare, responsable du tournoi pour la fédération, ce furent quatre jours intenses. Mais un passage obligé vers les Jeux du Pacifique : “On fait partie des premiers tests pour les Jeux du Pacifique. C’est pour cela que le tournoi s’est déroulé ici, sur le terrain du parc de Paofai, car ce sera le lieu officiel pour le beach-volley aux Jeux. On a eu l’appui du COJ [Comité d’organisation des Jeux], car eux aussi voulaient se mettre en situation. Les bénévoles, les arbitres, nos joueurs ont bénéficié de cet événement pour se préparer. On a encore des réglages, c’est normal, mais dans l’ensemble tout s’est bien passé. On a eu aussi les félicitations du World Beach Tour pour notre organisation. Donc on est vraiment contents.”



Les Américains dominent, les Tahitiens en observation



Sur ce circuit mondial, les futures stars de ce sport s’affrontent tout au long de l’année selon des zones géographiques pour accumuler le plus de points et atteindre le niveau supérieur, la division “Challenge”. Une dernière étape avant d’atteindre le top 16, le plus haut niveau mondial du beach-volley, et donc la possibilité de participer aux Jeux olympiques.



Ce tournoi revêt donc une grande importance pour les équipes présentes, dont certaines ont pu venir de loin grâce à un budget privé leur permettant de participer à des compétitions hors de leur zone. Des wild cards (pour des équipes invitées qui ne sont pas dans le circuit “Futures”) ont été attribuées, comme pour nos trois paires tahitiennes qui, elles, sont venues chercher de l’expérience pour les Jeux du Pacifique. “C’était bien pour eux de pouvoir se mesurer à un tel niveau car on manque de repères dans ce sport. Je suis en train de travailler sur un projet qui permettrait de faire venir un coach spécialisé en beach pendant quelques mois, ce qui permettrait à nos joueurs de progresser techniquement et tactiquement”, explique Anne Kare.



Nos ’aito n’ont pas démérité sur ce tournoi car, même s’ils n’ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale, les paires Foster/Taero, Arriitai/C. Cary et Paraue/Paofai ont remporté de belles manches respectivement face aux Australiens (21-17/21-14), aux Hongrois (21-14/21-12) et aux Canadiens (21-14/21-15).



Dans le dernier carré, deux équipes hongroises étaient présentes, ainsi qu’une équipe étasunienne et une équipe australienne. C’est la paire hongroise Bence Tari et Lukas Niemeier qui s’est hissée en finale face à la Team USA, composée de Gage Basey et Thomas Hurst. Dans un match serré, ce sont les Américains qui se sont imposés deux sets à zéro (21-12/21-18). Dominants dans les échanges et très vite devant dans le premier set, les Américains ont eu plus de mal dans le deuxième. Mais les Hongrois, avec des fautes directes plus récurrentes, n’ont jamais pu repasser devant au score, malgré un retour prometteur en fin de set. “C’était incroyable de pouvoir venir ici, c’était notre première fois. Le tournoi a été une réussite dans son organisation et, pour nous bien sûr, de le remporter, c’est vraiment important. En face, il y avait une très belle équipe de Hongrie qui nous a posé des problèmes dans le deuxième set et qui a failli revenir sur la fin. Mais on a mieux négocié nos possessions de balle pour mieux terminer”, a déclaré Gage Basey.



Dans la petite finale, les Hongrois ont sauvé l’honneur face aux Australiens (21-15/22-20), qui seront peut-être de futurs concurrents aux Jeux du Pacifique 2027.







Rédigé par Manu Rodor le Samedi 4 Avril 2026 à 11:52 | Lu 340 fois



