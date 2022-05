Réouverture du pont de Vairua à Taravao

Tahiti, le 5 mai 2022 – Le pont de Vairua est rouvert à la circulation depuis jeudi, après neuf mois de travaux pour lui permettre de supporter une crue centennale.



À proximité de la future zone bio-marine de Faratea au PK 52,8, le pont de la Vairua a rouvert ce jeudi à la circulation. Un aménagement routier renforcés au prix de neuf mois de travaux et d’un investissement global de 89 692 754 Fcfp, financé à 70% par l’État et à 30% par le Pays. Démarré en juin 2021, ces travaux de renforcement ont permis de recalibrer l’ouvrage afin que sa capacité de transit puisse supporter une crue centennale. Ce redimensionnement était nécessaire. La portion de route qu’il dessert est classée en zone rouge et présente un fort risque d’inondation pour les habitants situés aux alentours de la rivière. Dans cette même optique à la Presqu’île, un renforcement du pont de la rivière Urihee, à Teahupo’o, a également été conduit dans la commune de Taiarapu-Ouest

À proximité de la future zone bio-marine de Faratea au PK 52,8, le pont de la Vairua a rouvert ce jeudi à la circulation. Un aménagement routier renforcés au prix de neuf mois de travaux et d’un investissement global de 89 692 754 Fcfp, financé à 70% par l’État et à 30% par le Pays. Démarré en juin 2021, ces travaux de renforcement ont permis de recalibrer l’ouvrage afin que sa capacité de transit puisse supporter une crue centennale. Ce redimensionnement était nécessaire. La portion de route qu’il dessert est classée en zone rouge et présente un fort risque d’inondation pour les habitants situés aux alentours de la rivière. Dans cette même optique à la Presqu’île, un renforcement du pont de la rivière Urihee, à Teahupo’o, a également été conduit dans la commune de Taiarapu-Ouest

Trafic est-ouest sécurisé



L’inauguration, et l’ouverture à la circulation de ce nouvel ouvrage, s’est déroulée jeudi matin en présence du ministre des Grands travaux, René Temeharo, et du maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet. Inscrit dans le cadre du Schéma d’Aménagement Général (SAGE) et sollicité par les communes, ce nouveau pont, seule voie d’accès entre la côte est et ouest, permettra de garantir une portion de route sécurisée. L’ouvrage permet ainsi de renforcer la liaison entre les deux côtes de Tahiti. L’inauguration, et l’ouverture à la circulation de ce nouvel ouvrage, s’est déroulée jeudi matin en présence du ministre des Grands travaux, René Temeharo, et du maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet. Inscrit dans le cadre du Schéma d’Aménagement Général (SAGE) et sollicité par les communes, ce nouveau pont, seule voie d’accès entre la côte est et ouest, permettra de garantir une portion de route sécurisée. L’ouvrage permet ainsi de renforcer la liaison entre les deux côtes de Tahiti.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Jeudi 5 Mai 2022 à 20:26 | Lu 211 fois