Réouverture ce mercredi pour le marché de Papeete

Tahiti, le 8 janvier 2024 - Depuis le 2 janvier, le marché de Papeete est fermé pour une vaste opération de nettoyage. Le site accueillera à nouveau les clients à partir de mercredi.



Les étals du marché Mapuru a Paraita à Papeete sont restés désespérément vides depuis le 2 janvier. En cause, la fermeture annuelle du site par la ville de Papeete, visant non seulement à un grand nettoyage, mais également à une désinfection et à une dératisation des lieux. Une opération d'envergure incontournable pour ce bâtiment de 7 000 m² qui, en raison de la fréquence d'ouverture du marché, ne peut se dérouler que lors d'une fermeture générale.



“Le problème réside dans le fait que notre marché est ouvert 7 jours sur 7, toute l'année, ce qui est très rare. Il est donc difficile pour nous d'effectuer des nettoyages en profondeur comme celui-ci, car nous ne pouvons pas vraiment déplacer les étals, il y a toujours du monde... De plus, cela pose des complications pour les exposants qui doivent ramener les marchandises qu'ils exposent”, explique la directrice du marché de Papeete, Vaihere Tehei. “Organiser cette fermeture annuelle en début d'année, pendant une période calme, est parfait. C'est bénéfique pour tous, les exposants peuvent également procéder à leur inventaire.” En plus du grand nettoyage effectué par les équipes, des travaux de peinture sont également entrepris, notamment sur des grilles difficiles d'accès.



Dératisation tous les trois mois



Cette fermeture a également été l'occasion d'entreprendre une dératisation des lieux, une opération réalisée au moins tous les deux ou trois mois. “Cela peut varier en fonction des périodes de chaleur. De toute façon, dès que quelqu'un nous signale la présence d'un rat, nous faisons appel à un prestataire spécialisé”, précise la directrice du marché. Cette dernière confie également que si la présence de ces rongeurs nuisibles est inévitable dans un bâtiment ouvert, situé en centre-ville et avec la présence de nourriture, leur nombre diminue de plus en plus. “Dans toutes les villes, il y a des rats, ce n'est pas spécifique à notre marché. Mais leur présence diminue. Notamment depuis 2019, où nous avons investi dans une chambre froide pour stocker la nourriture et dans une poubelle réfrigérée”, indique-t-elle également.



Le marché devrait être réinvesti par les 233 vendeurs du site ce mardi et rouvrira aux heures normales d'ouverture à partir de mercredi.