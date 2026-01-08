

Rentrée convaincante pour Tahiti United

Tahiti, le 17 janvier 2026. Pour l’ouverture de la Pro League, première compétition professionnelle océanienne, Tahiti United était opposé à l’un des grands favoris du tournoi, le South Melbourne FC. Dans un match globalement dominé par les Australiens, les Aitos ont fait preuve d’une solide organisation défensive et d’un réel opportunisme.



Les hommes de Samuel Garcia ont même ouvert le score en première période grâce à Manu Shan. Longtemps, ils ont tenu le match nul 1-1, jusqu’à la 98e minute. Malheureusement, un coup franc à l’entrée de la surface a offert la victoire aux Australiens (2-1).



Malgré la défaite, la prestation convaincante de Tahiti United confirme que cette équipe a clairement sa place dans la compétition.





