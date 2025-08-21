

Rénovation des ponts de Tipaerui sur le front de mer de Papeete

Tahiti, le 8 septembre 2025 - Le ministre des Grands travaux en charge des transports, Jordy Chan, informe les usagers que des travaux de rénovation des ponts de Tipaerui sur le front de mer de Papeete seront effectués à compter de ce lundi 8 septembre. Les travaux sur le terre-plein central se dérouleront de nuit entre 20h00 et 4h00, et nécessiteront la fermeture de certains trottoirs de manière alternée de jour comme de nuit.



Jordy Chan, le ministre des Grands travaux, de l'équipement, en charge des transports, informe les usagers que des travaux de rénovation des ponts de Tipaerui, sur le front de mer de la commune de Papeete, seront effectués à compter de ce lundi 8 septembre. Un chantier qui consiste en la réparation des circulations piétonnes et du terre-plein central qui traversent la rivière de Tipaerui, pour une durée de 6 semaines environ. Les travaux du terre-plein central se dérouleront de nuit entre 20h00 et 4h00 durant deux semaines, et impliqueront la fermeture temporaire des rues du Skatepark de Tipaerui et de Napoléon Spitz. Les usagers pourront rejoindre le front de mer par la rue du Lieutenant Varney (Clinique Paofai). Les travaux de réparation des circulations piétonnes nécessiteront la fermeture des trottoirs de manière alternée côté mer et côté montagne, de jour comme de nuit. Les piétons seront déviés vers la passerelle piétonne de la piscine de Tipaerui.



D'après communiqué

Rédigé par La rédaction le Lundi 8 Septembre 2025 à 10:10 | Lu 707 fois



