Rendez-vous avec le sacré pour Hōkūle'a, l'étoile du bonheur

Tahiti, le 19 juin 2025 - Après 20 jours de périple depuis Hawaii la pirogue double traditionnelle Hōkūle'a, Étoile du bonheur en langue hawaiienne, fêtera son cinquantième anniversaire ce lundi 23 juin en renouant avec les traditions ancestrales de Polynésie au Marae de Taputapuātea. Raiatea, île sacrée parmi toutes, sera donc le berceau de ces retrouvailles entre tradition, culture et population à l’issue d’un voyage direct depuis Hawaii sans passer par Tahiti.



Haut-lieu le plus symbolique et le plus porteur de sens, c'est au Marae de Taputapuātea que devrait se faire l'accostage de Hōkūle'a et de sa fidèle accompagnatrice depuis 2012, Hikianalia, ce lundi 23 juin si l'océan leur est clément. À leur bord, les fameuses ’ōfa'i de Taputapuātea sont de retour.



La journée débutera sur le site du grand marae de Opoa où le public est attendu dès 8 heures pour la mise en place. À partir de 9 heures auront lieu les rituels d'ouverture de la passe Te Ava Mo'a et les deux pirogues hawaiiennes Hōkūle'a et Hikianalia accompagnées de la pirogue Fa'afaite navigueront enfin dans le lagon au son des conques.



À 10 heures commenceront les cérémonies traditionnelles d'accueil des équipages sur la plage de Taura’a-tapu qui sépare les marae Hauviri et 'Oputeina. Un lieu hautement symbolique dont le nom signifierait “place d'arrivée des sacrifices humains offerts à ’Oro”. C'est à cet endroit que les chefferies venaient se concerter lors des rassemblements interinsulaires mais aussi pour récupérer les pierres de fondation destinées à édifier de nouveaux marae dédiés au culte du dieu ’Oro sur d’autres îles.



’Ōrero, chants et danses polynésiennes et hawaiiennes puis couronnement des équipages seront les temps forts de cette première partie des cérémonies.



Fa’atau-Aroha, la seconde partie, interviendra dès 11 heures par la procession pour rejoindre le tahua-marae Taputapuātea. Ce cortège sera poncté d’allocutions, offrandes et ’ōrero toujours sous la houlette grand prêtre officiant André Maramatoa. Ce sera aussi l'opportunité pour la délégation Hawaii-Taiwan d'exécuter quelques danses sacrées.



A partir de 13 heures l'après-midi se déroulera sous le signe de l’échange des apprentissages et de la fête entre la délégation lycéenne venue de Hawaii et les jeunes de l'île qui chanteront et danseront tour à tour. Pour clore cette journée le public pourra visiter les deux pirogues hawaiiennes Hōkūle'a et Hikianalia sur le site de Fare-Ofe à partir de 15 heures une heure durant.

“Une cérémonie pour échanger et ressourcer” Parole à André Maramatoa, grand prêtre officiant



C'est à son grand-père qui officiait lui aussi au marae que ce natif de Opoa doit sa vocation culturelle. Une vocation qui ne cessera de se renforcer au cours des années avec ses rencontres et en particulier en Nouvelle Zélande. Lundi, c'est donc lui, André Maramatoa, qui officiera comme Sage et grand prêtre. Une lourde tâche qui ne l’effraie pas.



Comment accueillez-vous la venue de Hōkūle'a ?

“C'est un tout et c'est tout un symbole. Le symbole que les anciens qui sont partis ont su accomplir leur tâche en parcourant l'océan pour trouver de nouvelles terres. Un symbole de succès.”



Quelle valeur a le choix de Taputapuātea pour cette cérémonie ?

“En venant ici, ils viennent pour se ressourcer, pour retrouver le mana pour naviguer. Mais ils viennent aussi pour échanger avec nous et retrouver la terre sacrée. Les anciennes pirogues venaient ici pour trouver le mana.”



Quels seront les moments les plus forts de ce lundi ?

“C'est dans la passe que ce sera le plus important. Le franchissement de la passe et l'entrée dans le lagon, ce sera très fort. Puis le passage de la mer à la terre sera aussi très important. Et les pierres, elles sont des réceptacles pour le mana. Ce sont les pierres angulaires des marae. Elles sont très importantes pour eux et pour nous.”

Hōkūle'a et le Moananuiākea



Dans les années 1970, l’énigme des migrations polynésiennes à travers l'océan Pacifique n’était pas résolue. En 1976 Hōkūle'a fera figure de pionnière. En naviguant de Hawaii à Tahiti sans instrument, elle avait fait renaître et reconnaître la navigation polynésienne guidée par les chemins d’étoiles, les rua, comme une science à part entière. Ses voyages ont montré que la conquête de l’Océan depuis l'Asie s'est faite grâce à des connaissances de navigation et non pas en dérivant au gré des courants comme on pouvait alors le penser.



Hōkūle'a est une pirogue double de type “Tipaerua” construite sur la base du modèle ancestrale. Elle nécessite une vingtaine d’hommes d’équipage. Ses deux coques creusées reliées par une plateforme soutiennent une hutte pour s’abriter. Le côté bâbord est celui des femmes et des enfants. Cette coque était la première à être creusée. Tribord s’appelle O’tāne et accueillait les hommes



Pour Hōkūle'a, Raiatea ne sera que la première étape polynésienne de cette 15e expédition. Un voyage de 47 mois, débuté voilà deux ans déjà, dénommé “Moananuiākea” (Océan Pacifique) dans lequel ont embarqué les ’ōfa'i, des pierres de Taputapuātea, et qui célèbrent les océans et la Terre. Des ’ōfa'i qui retrouveront leur terre natale à cette occasion tandis que d'autres prendront place à leur tour dans les pirogues pour poursuivre le voyage.



Après Raiatea où elles devraient rester quelques jours, les pirogues séjourneront en Polynésie française pendant environ quatre semaines. Elles seront à Papeete, Mataiea, Moorea et Tautira. Après la Polynésie française, les pirogues prévoient de se rendre aux Îles Cook, aux Samoa, aux Tonga, à Aotearoa (Nouvelle-Zélande), aux îles de Mélanésie, de Micronésie, à Palau, et enfin dans les principaux pays côtiers d'Asie, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, avant de revenir en Polynésie via Rapa Nui et Tahiti en 2028.

Rédigé par Sylvain Lefevre le Jeudi 19 Juin 2025 à 18:44 | Lu 101 fois