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Rencontrez les mascottes des Jeux du Pacifique


Rencontrez les mascottes des Jeux du Pacifique
Tahiti le 22 juillet 2026. Les mascottes pour les Jeux du Pacifique 2027 organisés en Polynésie française seront présentées ce vendredi. 


À l'occasion des J-365 avant les Jeux du Pacifique - Tahiti 2027, le Comité Organisateur organise la première apparition publique des mascottes officielles des Jeux : Arava et To'atini ce vendredi 24 juillet 2026 de 12h00 à 14h00 au Centre Vaima. Tout au long de ces deux heures, plusieurs animations seront proposées au grand public : Roue des goodies, première apparition publique des mascottes de 12h30 à 13h30, une séance photo, un défi rameur "365 mètres" et un jeu concours photo.
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 22 Juillet 2026 à 19:31 | Lu 160 fois
           


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