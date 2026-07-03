

Rencontrez les mascottes des Jeux du Pacifique

Tahiti le 22 juillet 2026. Les mascottes pour les Jeux du Pacifique 2027 organisés en Polynésie française seront présentées ce vendredi.





À l'occasion des J-365 avant les Jeux du Pacifique - Tahiti 2027, le Comité Organisateur organise la première apparition publique des mascottes officielles des Jeux : Arava et To'atini ce vendredi 24 juillet 2026 de 12h00 à 14h00 au Centre Vaima. Tout au long de ces deux heures, plusieurs animations seront proposées au grand public : Roue des goodies, première apparition publique des mascottes de 12h30 à 13h30, une séance photo, un défi rameur "365 mètres" et un jeu concours photo.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 22 Juillet 2026 à 19:31 | Lu 160 fois



