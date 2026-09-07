

Rémy Brillant, nouveau président de l’Épis

Tahiti, le 1er octobre 2026 - Le nouveau maire de Papeete a été nommé président de l’Établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française. Un nouveau conseil d’administration a été mis en place ainsi qu’une nouvelle subvention de l’État de 22 millions de francs.





Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a réuni, ce mercredi, les membres du conseil d’administration de l’Établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française (Épis-PF), afin de procéder à l’élection de son président. Le conseil d’administration comprend 22 membres avec voix délibérative, 17 membres représentant les maires des communes de Polynésie française et cinq membres représentants le Pays, dont le président de la Polynésie française.



À cette occasion, Rémy Brillant a été élu président du conseil d’administration de l’Épis-PF. Il sera entouré de quatre vice-présidents : Teura Iriti, maire de Arue, Félix Barsinas, maire de Tahuata, Freddy Raufauore, maire de Raivavae et Damas Teuira, maire de Mahina.



Ces dernières années, l’État a accompagné la mise en œuvre de l’Épis et la modernisation du Centre de traitement des appels (CTA) en mobilisant plus de 76 millions de francs (financement d’études, accompagnement technique, formations des agents, modernisation des outils, amélioration des conditions de travail…).



Cette semaine, Alexandre Rochatte, haut-commissaire de la République en Polynésie française, a renouvelé le soutien de l’État à l’Établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française en signant une convention qui permet le versement, dès cette année et en 2027, d’une contribution de 22 millions de francs au budget de l’établissement.



Pour rappel, les objectifs de l’Épis-PF sont de mutualiser les achats des matériels et équipements de secours afin de réduire les coûts, accompagner les communes dans l’anticipation, la prévention et la gestion des crises de sécurité civile, sensibiliser la population aux risques, en informant et en formant la population et assurer la réception et le traitement des appels de secours grâce à la généralisation du centre de traitement de l’alerte pour tout le territoire, en optimisant la réponse des secours en lien avec le centre 15.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 1 Octobre 2026 à 18:07 | Lu 224 fois



