Remise de diplômes à 9 nouveaux préparateurs en pharmacie

PAPEETE, 27 août 2018 - Le ministre de la Santé et de la prévention, le Dr Jacques Raynal, a remis, lundi après-midi, le diplôme de préparateur en pharmacie à 9 candidats de la promotion organisée par le GREPFOC.



La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre de l’Education, Christelle Lehartel. Les préparateurs en pharmacie sont les seules personnes autorisées à seconder les pharmaciens dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire, ce qui permet d’apporter la sécurité nécessaire à la délivrance des médicaments et des produits de santé.



La formation sur deux années, organisée par le Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (GREPFOC), est accessible notamment dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, par lequel une partie du salaire, les charges patronales et la totalité des coûts de formation sont financés par le Pays via le Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles (Sefi). Elle est accessible aux titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales ou du baccalauréat.



La Polynésie française compte une soixantaine de diplômés. Les deux tiers exercent dans les pharmacies d’officine et le dernier tiers exerce dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé. Les possibilités d’emploi sont encore nombreuses dans ce secteur. Une nouvelle promotion d’apprenti va débuter cette année.