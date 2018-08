Remise d’attestations de formation à Hiva Oa

PAPEETE, 13 août 2018 - Des attestations de formation ont été remises vendredi à 18 récipiendaires de Hiva Oa, aux îles Marquises.



Le Tavana Hau de la circonscription des îles Marquises, Bernard Chimin, le chef d’antenne de la circonscription de Atuona, Joseph Frébault, l’administrateur de la subdivision des Marquises pour l’Etat, Thierry Humbert, et le représentant-maire de la commune de Hiva Oa, Etienne Tehaamoana, ont procédé vendredi à la remise de certificats de formations dispensées à Hiva Oa dans le secteur de la pêche. Une première formation de ce type s’était déjà tenue sur l’île de Nuku Hiva en avril et mai 2018.



Dix-huit récipiendaires ont ainsi reçu leur attestation : attestation de formation "techniques individuelles de survie", et attestation de formation "prévention et lutte contre l’incendie, Sécurité individuelle et responsabilités sociales, Sécurité à bord des navires à passagers et gestion des situations de crise, et de comportement humain".



Lors de son intervention, le Tavana Hau a remercié tous les services qui ont contribué à la réussite de ces formations : le Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelles (Sefi), le Centre des métiers de la mer (CMMPF), le Centre de formation professionnel adultes (CFPA), le Comité de Secourisme Polynésien et de Protection Civile 987, la Fédération Polynésienne de Protection Civile, la Direction de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le chef d’antenne de la circonscription des îles Marquises de Atuona, chargés de l’instruction des dossiers, Joseph Frébault.



Mention particulière à Zéphyrin Tarahu, formateur de la CMMPF, qui, pendant 2 mois, a eu en formation ces stagiaires et qui a su leur rappeler la règlementation en matière de pêche. Le Tavana Hau a rappelé l’importance de ces formations pour correspondre au mieux aux attentes des professionnels dans ce secteur. [