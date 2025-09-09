

Relais pour la vie : “Il reste de la place”

Tahiti, le 22 septembre 2025 - La première édition du Relais pour la vie se tiendra ce week-end, les 27 et 28 septembre, au stade la Punaruu. Une course solidaire de 24 heures qui vise à récolter des dons pour soutenir le rapprochement familial lors des évasans, notamment lorsqu'il s'agit d'enfants malades. Et si les inscriptions des équipes sont closes depuis vendredi dernier, nombreuses sont celles qui peuvent encore être complétées.



Ce week-end, les 27 et 28 septembre, le stade de la Punaruu accueillera la toute première édition du Relais pour la vie. Organisé par le comité de Polynésie française de la Ligue contre le cancer l'événement est organisé en soutien aux familles polynésiennes touchées par le cancer au travers d'un relais solidaire de 24 heures. “Ce Relais pour la vie est destiné à l'accompagnement des familles dont l'enfant est victime d'un cancer. On parle ici de cancers pédiatriques”, explique Natacha Helme, présidente du comité de Polynésie française de la Ligue contre le cancer. “Aujourd'hui, lorsqu'un enfant est évasané, la CPS prend en charge l'accompagnement d'un seul des deux parents. Nous voulons, au travers de cette course, créer une enveloppe qui viendrait permettre au deuxième parent d'accompagner également son enfant malade.”



Chaque année, ce sont plus d'une vingtaine d'enfants atteints du cancer qui doivent être évasanés. “Il y en a qui partent pour de courtes durées, heureusement. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, ce sont malheureusement de longs séjours”, témoigne Natacha Helme. “Le projet du rapprochement familial vient répondre à cette problématique. On connait tous les difficultés financières qui sont en jeu. Et d'ailleurs, ça n'a pas été facile de monter un tel projet. Heureusement, nous avons créé, il y a deux ans, le club des entreprises qui regroupe de très grosses sociétés du Fenua. Et puis nous travaillons également en collaboration avec la CPS.”



91 équipes engagées



Et afin de soutenir davantage ce projet, le Comité de Polynésie française de la Ligue contre le cancer compte sur la participation de masse des Polynésiens au Relais pour la vie. “Nous avons clôturé la création d'équipe vendredi soir dernier. Nous avons donc 91 équipes, mais celles-ci peuvent encore être complétées puisqu'il s'agit d'équipe pouvant aller de 6 à 30 relayeurs. Donc ceux qui souhaitent encore participer peuvent rejoindre les équipes existantes”, invite l'organisation. Pour rappel, ceux qui ne souhaitent pas participer physiquement peuvent néanmoins soutenir directement le projet de financement en participant à la cagnotte de l'événement.



Le Relais pour la vie se veut avant tout être une manifestation solidaire et non une compétition sportive. Les participants ont rendez-vous ce samedi à 16 heures au stade de la Punaruu, pour une course relais de 24 heures où chaque équipe pourra courir à une, deux ou plusieurs personnes à la fois. Le Relais sera ouvert par une course des 'Aito – des survivants de la maladie – puis elle sera suivie par la cérémonie des lumières en hommage à ceux qui sont partis. À partir de 20 heures, samedi soir, des concerts gratuits seront proposés avec deux animations présentées par une école de ‘ukulele et le groupe Sissasue. Des animations sont également prévues dimanche pour le public qui viendra encourager les coureurs : yoga, zumba, bouée pour enfants, etc. Le tout est gratuit et ouvert à tous.



Et l'organisation le rappelle : “Pourquoi cet événement ? Grâce à ce soutien, les patients peuvent bénéficier d'un réconfort psychologique essentiel pour affronter les traitements lourds (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie...), d'un accompagnement dans les démarches médicales et administratives – souvent complexes et stressantes loin de chez soi – et d'un lien constant avec leur environnement familial, qui contribue fortement à leur motivation, à leur moral et donc à l'efficacité des soins.”

