"Reko tika", l'opération vérité Etat-Pays sur le nucléaire

Tahiti, le 19 avril 2021 – Sur proposition du président de la République, Emmanuel Macron, “une table ronde de haut niveau sur le nucléaire” se tiendra fin juin à Paris. Le président Fritch conduira lui-même une délégation polynésienne de 20 à 30 personnes à cette opération baptisée sobrement "reko tika" , traduction de "vérité et justice" en Paumotu, comme indiqué dans le compte-rendu du conseil des ministres.



“Le Président Emmanuel Macron propose une table ronde de haut niveau sur le nucléaire”, avait annoncé Édouard Fritch à son retour de Paris. Prévue pour fin juin sur deux jours, cette rencontre sera présidée à Paris par le chef de l’État en personne, souligne le compte-rendu du conseil des ministres de lundi annonçant le nom de cette opération "Reko tika" : “L’objectif de cette opération est d’apporter sur le fait nucléaire vérité et justice, reko tika en reo pa’umotu”. “En effet, nous devons être en mesure de dépasser ensemble notre passé nucléaire afin de retrouver la confiance. Cette confiance en nous, entre nous Polynésiens et entre la Polynésie et la France est nécessaire pour se projeter vers l’avenir”, poursuit le compte-rendu.



Le président Fritch conduira lui-même à cette table ronde une délégation de vingt à trente personnes représentant toutes les forces vives institutionnelles, civiles et religieuses de la Polynésie. Ses membres seront désignés par leurs organisations respectives, sur invitation officielle, dans les prochains jours, du président du Pays. Les principaux thèmes aux programmes : l’histoire du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) et les actions d’accompagnement de l’État.



Une équipe de pilotage a été constituée pour coordonner, organiser et alimenter les débats de cette délégation. Conformément à sa mission générale de préparation et d’animation de la politique publique de la Polynésie en la matière, c’est la délégation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (DSCEN) qui vont monter et animer cette équipe.